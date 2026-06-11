快訊／台積捲侵權訴訟 經濟部說話了！

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財經中心／廖珪如報導

針對台積在美捲入官司，經濟部回應，我國半導體業者長期重視智慧財產權，並與國際客戶、供應鏈夥伴維持密切合作，於全球各主要營運據點均依法合規經營。（圖／記者廖珪如攝影）

台積電（2330）捲入專利侵權訴訟，案件正在美國國際貿易委員會（ITC）審理，若認定侵權成立，最嚴重可發布排除令，禁止相關晶片進口美國。對此，經濟部回應：我國半導體業者長期重視智慧財產權，並與國際客戶、供應鏈夥伴維持密切合作，於全球各主要營運據點均依法合規經營。

此外，政府將持續關注後續發展，並與相關業者保持聯繫，必要時提供適切協助，以確保台灣半導體產業在國際市場之穩定營運與供應鏈韌性。

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