快訊／台積退休大將2nm機密流英特爾 董事發聲了！

財經中心／廖珪如報導

國發會主委、台積電董事葉俊顯（左）回答民進黨立委邱志偉追台積電二奈米製程，疑似遭退休大將帶到英特爾一案。（圖／翻攝國會頻道）

立法院經濟委員今（20）日會邀國發會主委、經濟部長報告「ＡI時代人才戰」並備質詢。民進黨立委邱志偉追問國發會主委、台積電董事葉俊顯，台積電退休大將羅唯仁疑似帶二奈米機密赴競爭對手英特爾任職一案，如何避免事件再度發生？有沒有去了解？

葉俊顯指出，有朋友在台積電工作，事實上台積電在面對退休人員時，會在一、兩年前會被調到摸不到機密的地方，他有沒有影印？是要台積電、檢調自己去查，但是至於技術外洩，葉俊顯強調，相信大家對台積電都很有信心，不可能一個人就影響到什麼。邱志偉說，那你們瞭解是，對先進製程影響沒有那麼大？

葉俊顯肯定的說「對」！

根據《三立新聞網》爬梳，台積電前資深副總被傳違反競業條款至英特爾上班還帶走二奈米以下製程一案，台積電、羅唯仁雙方從來就未證實、未發出聲明。台積電是獨立的上市公司，並非國家資產，因此只有台積電能判斷、宣布對羅唯仁的調查，目前輿論都只是推論。

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

