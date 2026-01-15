快訊／台積電加碼投資美國 答案揭曉！

財經中心／廖珪如報導

台積電2025年第四季法說會今（15）日舉行，明確未來三年支本資出都在高檔，二奈米本收會比三奈米要大，但是營收要佔多少百分比，跟3奈米比沒什麼意義，因為需求成長快速。不過現在線上在跑，但是營收要實現，二奈米的營收要今年下半年才會顯現。

此外對於各界矚目到底美國會加碼投資多少，財務長黃仁昭指出，隨著AI、高效能運算（HPC）與5G等結構性需求持續擴大，公司將進一步加大資本支出力度，2026年資本預算預估介於520億至560億美元之間，其中約7至8成將投向先進製程，對於媒體追問2026資本支出是否有還沒宣布亞利桑那支出的部分，台積公司財務長黃仁昭說，還沒有宣布就是沒有啊。

