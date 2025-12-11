快訊／台積電完成秒填息！早盤最高漲至1515元

台積電週四早盤以1510元開出，完成秒填息。資料照



台股權王台積電今日（12/11）進行2025年第2季除息！昨日收盤價為1505元，除息參考價為1500元。今早以1510元開出，完成秒填息，早盤最高漲至1515元，最低則維持平盤價1500元。

證交所指出，今日計有台積電、迅得等2檔發行量加權股價指數成分股票除息交易，其中台積電發行市值將減少約1,297億元，占發行量加權股價指數約40.26點。

台積電第二季營收額高達9337.9億元，年增38.6%。稅後純益3982.7億元，每股盈餘則為15.36元，皆年增60.7%；為史上最強第二季。單季獲利表現僅次於今年第三季。

台積電自2019年起實施逐季配息以來，至今24次皆成功填息，其中有19次當日完成填息，而最長填息時間是15個交易日。

台積電此次除息，每股配發現金股利5元，預計總發放金額為1296億6291萬元，將於明年1/8發放，估計約有184萬名股東可受惠。

自2022年起，台積電每季皆配發2.75元股利。2023年前兩季股利3元，後兩季是3.5元。2024年第一季、第二季股利皆為4元，第三季、第四季股利調高至4.5元。今年第一季、第二季皆配發5元股利。

11月董事會宣布將第三季現金股利調高至6元，明年4/9發放；加上第二季配發的5元股利將於明年1/8發放，也就是說，明年一整年，小股東將可領到23元以上股利，而且「不會更低、只會更高」。

台積電董事長魏哲家4月持股682萬5134股，此次將有3412萬元入袋。行政院國發基金持有台積電16.537億股，估計有82.685億元入帳。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，首季股利估計約有6.25億元入袋。台積電前董事長劉德音2024年6月退休時持有台積電1291萬餘股，估計將有6455萬元股息入袋。

