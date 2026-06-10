快訊／台積電帶頭！明未開盤先砍掉52點 背後原因曝光

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財經中心／師瑞德報導

台股明（11）日迎來「權值股除息潮」，台積電獨家拖累大盤逾47點，合計蒸發約52點。別被開盤一片「綠」給嚇壞，這不過是現金股利入袋後的技術性調整。投資人與其看加權指數的障眼法，不如切換至報酬指數，看穿個股除息後的真實獲利力道。（示意圖／PIXABAY）

本週三（6 月 11 日）台股將進入除息交易高峰，包含護國神山台積電（2330）在內，共有 10 檔發行量加權股價指數成分股同步除息。證交所精算，這波除息潮將導致加權股價指數在開盤前，先因現金股利配發導致市值縮水，合計蒸發約 52.66 點，對明日市場走勢產生直接影響。

除息名單揭曉 台積電獨占鰲頭

此次參與除息的個股包含：華新（1605）、寶齡富錦（1760）、彰源（2030）、華泰（2329）、台積電（2330）、德律（3030）、群創（3481）、天二科技（6834）、青新-創（6951）以及富邦媒（8454）。其中，台積電因市值規模龐大，光是該檔個股除息，就將使加權股價指數減少約 47.84 點，佔本次蒸發總點數的絕大多數，成為左右明日大盤開盤數字的關鍵因素。

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為什麼配息指數會下跌？揭開除息失真的邏輯

不少投資人對於「領股息卻導致指數下跌」的現象感到困惑，這其實與台股的加權指數編製邏輯有關。根據證交所現行公式，股價指數的計算為「所有採樣股票總發行市值」除以「當日基值」後再乘以 100。當上市公司配發現金股利，個股股價會在除息當日自動扣除股利金額，雖然股東實質獲得回報，但以市值觀點來看，公司總價值確實因發放現金而下降。

與無償配股（除權）不同，除權時公司發行股數增加，可抵銷股價下降影響，故指數不受干擾；然而除息時，股價下降但股數不變，且指數基值維持不變，導致發行市值實質減少，並直接反映在指數跌幅上。這意味著，明天開盤若看到加權指數呈現綠色（下跌），大多屬於正常的技術性修正，並非真正的市場看空訊號。

投資人該怎麼看？關注「報酬指數」更精確

若投資人希望過濾除息造成的波動，觀察市場真正的漲跌力道，證交所建議可參考每日編製的「報酬指數」。該指數在遇股票除息時，會同步調整指數基值，剔除現金股利對市值的干擾，更能真實反映投資組合的市值變動。

至於各家公司詳細的除權除息資訊，投資人皆可透過[公開資訊觀測站](https://mops.twse.com.tw)或[臺灣證券交易所官網](https://www.twse.com.tw)進行查詢。在除息旺季期間，透過正確解讀指數波動的成因，投資人才能在紅綠交錯的震盪中，精準判斷個股的營運底氣。

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內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

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