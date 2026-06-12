快訊／台積電捲侵權訴訟 龔明鑫親說明！

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財經中心／廖珪如報導

台積電的說法是說，因為這個在訴訟、訴訟當中，他們就不便對個案來發言。龔明鑫強調，「不過我可以講，就是說，昨天我們就是說對台灣的企業，經濟部非常有信心，對於在遵守專利這件事情上，我可以講說我們更有信心。」這起由愛爾蘭專利授權公司Longitude Licensing與Marlin Semiconductor提出的侵權申訴現正進行中，不過這兩家公司在科技業界是以不斷對其他公司發起侵權訴訟聞名，此次被點名的還有博通等，台積電已有應對。（圖／行政院提供）

經濟部今（12）日召開經濟及產業發展諮詢會115年第1次大會，由經濟部長龔明鑫主持，並由全國工業總會榮譽理事長許勝雄、台灣電機電子工業同業公會理事長劉揚偉擔任共同召集人，為閉門會議，會後受訪時，經濟部長龔明鑫就空污法、台積電捲侵權爭議等答題，劉揚偉則強調，由於目前國際形勢，將帶領電電公會中小型成員以竹科模式打國際盃。

龔明鑫回應台積電侵權爭議：個案訴訟不便評論，對台灣企業遵守專利展現高度信心

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而最受矚目的台積電侵權訴訟，龔明鑫指出，同仁有跟台積電聯絡，不過台積電的說法是說，因為這個在訴訟、訴訟當中，他們就不便對個案來發言。龔明鑫強調，「不過我可以講，就是說，昨天我們就是說對台灣的企業，經濟部非常有信心，對於在遵守專利這件事情上，我可以講說我們更有信心。」

專利授權公司濫訴博通與台廠：申訴方背景為科技業熟悉，晶圓龍頭已有萬全應對準備

據《三立新聞網》掌握，這起由愛爾蘭專利授權公司Longitude Licensing與Marlin Semiconductor提出的侵權申訴現正進行中，不過這兩家公司在科技業界是以不斷對其他公司發起侵權訴訟聞名，此次被點名的還有博通等，台積電已有應對。

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