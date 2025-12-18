快訊／台積電爆加碼2千億赴美 經濟部回應了！

財經中心／廖珪如報導

經濟部長龔明鑫主持例行會議前回應台積電加碼赴美議題。（圖／記者劉秀敏攝影）

針對台積電赴美投資，傳出台積電在美設廠投資金額將追加，總額超過2000億美元一案，今（18）日經濟部長龔明鑫主持經濟部例行會議時，被問到台積電赴美投資加碼千億議題一案，是已經有跟投審會申請嗎？龔明鑫回應：「我向同事了解是還沒有。」

此外，對於台積電在楠梓園區即將擴產增加用水，會擔心排擠到其他園區、民生用水嗎？龔明鑫說，當時環評就說過，台積電是100%用再生水，價格蠻高的，但台積電同意，是資源循環。

