快訊／台積電老臣羅唯仁被爆帶2奈米機密 分析師陸行之揭3大矛盾

財經中心／李宜樺報導

台積電老臣羅唯仁被爆帶2奈米機密 資深半導體分析師陸行之揭出3大矛盾（圖／翻攝自陸行之臉書）

台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總羅唯仁，7月底才剛榮退，10月底便火速加入競爭對手英特爾，引爆半導體圈震撼。如今更傳出台積電已著手蒐證、研議是否提告，原因是他在離職前疑似動用高階主管權限，要求下屬影印大量2奈米、A16、A14等先進製程資料，並於退休前一次帶走。事件持續延燒，資深半導體分析師陸行之逆風提出「3大不合理疑點」，為這起晶片風暴再添懸疑。

榮退老臣「帶槍投靠」？陸行之質疑動機不單純



廣告 廣告

陸行之認為，羅唯仁在台積電服務21年，是跨營運與研發的重量級大將。7月剛在公司歡送會上榮退，並獲頒工研院院士，原本應順利告別職涯；然而75歲高齡的他卻突然現身英特爾，且負責對手最需要的先進製程設備模組開發。陸行之質疑：一位拿滿最高榮譽退休的老臣，竟「老來入花叢」加入競爭者，動機顯然不尋常。

退休前大量影印資料？陸行之指「量級大到怪」



業界爆料指出，羅唯仁卸任前曾要求下屬影印大量先進製程核心文件，並要求團隊進行封閉簡報。由於他仍是資深副總，部屬不敢拒絕，使得異狀直到他投入英特爾後才被注意。外界質疑：若資料量大到需影印，恐遠超出一般交接需求。

競業禁止條款怎麼消失？三個月跳槽說不通



陸行之提出第二個疑點：多數台積電高層都有18個月競業禁止條款，並享有半薪補償，但羅唯仁竟能「三個月內」加入英特爾。「這到底是沒有簽，還是某種特殊安排？」陸行之直言，這點本身就不合邏輯。

先遣部隊？國際晶片戰背景下更耐人尋味

他更拋出第三個疑點：羅唯仁是否可能是台積電或地緣政治布局下的「先遣部隊」？陸行之寫道：「到了台積電等級的國際商戰，有沒有可能跟我們一般人想的不一樣？」暗指此案牽涉層級恐遠超一般離職糾紛。

川普喊晶片回美國 羅案被視為美方戰略延伸



由於，美國總統川普17日才在白宮怒批，美國讓晶片外流至台灣「非常可耻」，並宣示晶片將全面回流；而美國政府如今又直接持股英特爾。羅唯仁若真帶走機密投入英特爾，外界認為此案恐成美國搶回晶片主導權的延伸戰線。

台積電是否提告、內部調查結果為何，都將牽動台美晶片競合的下一步。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

更多三立新聞網報導

為了搶位豁出去了？男淡定在車廂脫褲「露鳥自High」 乘客全嚇傻狂閃

台積電老將羅唯仁傳竊走2奈米機密 經濟部長罕見發話了

低薪房價拖住？ 人力銀行調查曝不婚不生成社會結構難題

7分鐘就能吃！他大讚好市多1冷凍美食 一票老饕推：全家都愛吃

