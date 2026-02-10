快訊／台積電董事會首次移師日本 破天荒擢升王英郎等8名高層

台積電本週於日本召開董事會，會中核准王英郎等8名高層擢升案。取自TSMC



護國神山台積電於昨、今（2/10）連兩日在日本召開董事會，會中一口氣核准6位高層擢升，包括王英郎、張宗生、吳顯揚、葉主輝等4位升為資深副總；而黃遠國、田博仁、林學仕、袁立本等4位則升任為副總。

台積電表示，擢升營運組織晶圓廠營運一副總經理王英郎博士為資深副總經理。原營運組織先進技術暨光罩工程副總經理張宗生升為資深副總經理。原研究發展組織平台研發副總經理吳顯揚擢升為資深副總經理。研究發展組織平台研發副總經理葉主輝亦升為資深副總經理。

廣告 廣告

此外，台積電擢升資材管理組織資深處長黃遠國為副總經理。而營運組織十二B廠資深廠長田博仁亦升為副總經理。還有，研究發展組織10埃米平台技術資深處長林學仕升為副總經理。原業務開發組織先進技術業務開發資深處長袁立本亦升為副總經理。

王英郎原為台積電晶圓廠營運（一）副總經理。他於1992年加入台積電，先後擔任公司多個生產相關之管理職位，並於2015年10月被任命為技術發展副總經理。

王英郎在台積電任職超過20年，為0.35微米、0.25微米、0.18微米、0.13微米、90奈米、65奈米、40奈米、20奈米和16奈米製程技術的量產具有重要貢獻，顯著提升晶圓生產率和改善缺陷密度。王博士亦投入研發更先進的10奈米、7奈米和5奈米製程技術，並成功地將這些技術導入生產。王英郎畢業於清大物理系，並取得中山大學材料研究所碩士學位及交通大學電子工程博士學位。

張宗生原為先進技術暨光罩工程副總經理。他於1995年加入台積電，曾任晶圓十二B廠資深廠長。擁有營運組織20年以上的實務經驗，參與了晶圓一廠、四廠、八廠、十二廠以及十四廠的技術開發與製造，是成功帶領台積電先進技術落地量產的關鍵人物。張宗生於清大取得電機工程學士、碩士以及博士學位。

黃遠國曾任台積電南科18B廠／3奈米廠資深廠長，負責重要先進製程基地的管理與量產準備。之後調任品質暨可靠性組織資深處長，擔任關鍵的製程品質管理角色。在李文如離職後，他接任資材管理組織的資深處長主管，負責台積電採購與供應鏈管理。

黃遠國也是台積電內部培養的中生代接班梯隊名單。他曾主導16奈米、7奈米、5奈米、3奈米先進製程，從技術轉移到量產階段，是台積電先進製造效率與可靠性提升的重要推手。

更多太報報導

權王衝鋒！台股收盤勁揚668點突破3萬3 刷史高 台積電飆出1880元新天價

史上最狂／台積電1月營收首度突破4000億！年增36.8%、月增19.8%

鈺創盧超群肯定台積電3奈米赴日！ 直言搞「Taiwan+1」賺不到錢