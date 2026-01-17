快訊／台積電變美積電？經濟部「緊急聲明」

財經中心／師瑞德報導

針對近期網路上再次瘋傳「台積電加大美國投資將變美積電」的相關言論，經濟部在週末晚間緊急於社群平台發文澄清。官方強硬表態，台積電佈局全球仍是「TaiwanSMC」，並首度公開到2036年的先進製程佔比預測，強調台灣在半導體界的霸權地位無可動搖。

2036佈局曝光！台灣穩拿8成先進製程

經濟部指出，台積電先進製程領先全球，根據目前的規劃與評估，即便到了2036年，台積電在台灣的先進製程佔比仍將高達80%，而美國佔比僅約20%。這組數據直接擊碎了「產業外移」的疑慮，顯示核心技術與產能重心依然緊鎖台灣。

「美光也不會變台光」 經濟部神譬喻反擊

對於「美積電」的標籤，經濟部幽默且犀利地回應，台灣企業在各國開分店，是發揮實力的自然展現。正如美國記憶體大廠美光（Micron）來到台灣投資先進封裝關鍵據點，也不會因此就變成「台」光；同理，台積電在全球設廠是應客戶需求而生的戰略擴張，而非技術外流。

魏哲家掛保證 海外佈局並非取代台灣

除了數據佐證，經濟部也引述台積電董事長魏哲家先前的公開談話。魏哲家多次強調，台積電所有的決策都是基於「客戶需求」，全球研發中心更早已設在竹科。他向外界再次重申，海外佈局是為了服務全球客戶，絕對「並非取代台灣」。

這篇深夜發文引發網友熱烈討論，不少人留言力挺「護國神山」，認為數據勝於雄辯，也讓近期喧囂一時的「去台化」假消息暫時熄火。

