快訊／台積電魏哲家今見高市早苗！親赴首相官邸 談熊本二廠改產3奈米

財經中心／李宜樺報導

台股今（5）日開盤聚焦重大國際半導體消息，權值王台積電再度成為市場目光中心。台積電董事長魏哲家今日上午10時於日本首相官邸，親自向日本政府高層報告熊本第二座晶圓廠最新規劃，正式拍板將生產製程由原本的6至12奈米，大幅升級至3奈米先進製程，消息一出，立刻牽動台股盤面與全球半導體供應鏈神經。

熊本二廠戰略急轉彎



根據日媒揭露，台積電已向日本政府表達，熊本二廠將全面調整產線，投入3奈米先進製程生產。原訂投資金額約122億美元的計畫，也因製程升級，設備與技術門檻大幅拉高，整體投資規模上看170億美元，成為日本半導體史上罕見的高階製造布局。

日本首度量產3奈米



3奈米製程過去僅由少數國家掌握，日本國內從未有相關量產經驗。日方評估，台積電熊本二廠若順利升級，將一舉補齊日本先進製程缺口，大幅提升半導體自主製造能力，也讓日本在全球晶片競賽中取得關鍵門票。

