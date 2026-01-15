快訊／台積電ADR飆逾4%！AI浪潮引爆半導體大反彈

財經中心／程正邦報導

美股 15 日擺脫連兩日走跌的陰霾，在「護國神山」台積電亮眼財報與超預期展望的帶動下，半導體族群盤中強勢點火，引領那斯達克與費城半導體指數大幅反彈。台積電不僅預告 2026 年營收成長將優於市場預期，更宣布大幅調升資本支出，此舉猶如強心針，重新喚醒投資人對人工智慧（AI）長期成長動能的信心。

AMD 在台積電背書下，股價勁揚 6.11%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

台積電救全村：資本支出上看 560 億美元

台積電 ADR 盤中表現極度強勢，漲幅一度突破 6.89%。該公司在法說會上透露，2026 年資本支出預計落在 520 億至 560 億美元 之間，較去年激增至少 25%，顯示對高階製程需求極其樂觀。

廣告 廣告

這份樂觀展望也外溢至整個產業鏈，台積電關鍵設備供應商艾司摩爾（ASML）因接獲台、韓大單，盤中飆漲逾 6%；應用材料（AMAT）與科林研發（LRCX）也同步走升。AI 龍頭輝達（NVIDIA）與 AMD 亦在台積電背書下，分別上揚 2.48% 與 6.11%。

銀行股表現亮眼，大摩因投行業務強勁復甦，股價盤中勁揚 5.13%。（圖／翻攝Yahoo!股市）

經濟數據偏強：就業市場強韌打壓降息預期

雖然科技股大漲，但美國最新經濟數據卻讓債市感到壓力。上周初領失業金人數意外降至 19.8 萬人，遠低於市場預期的 21.5 萬人，這顯示儘管在高利率環境下，美國勞動力市場依然極具韌性。

強勁的就業數據導致 10 年期美債殖利率回升至 4.14%，美元指數也同步走強。市場分析認為，這可能促使聯準會（Fed）在 1 月底的會議上維持更長一段時間的利率高位，對金價與銀價構成短期壓抑。

布蘭特原油盤中下跌逾 4%。美國能源情報署（EIA）數據顯示美國原油產量仍維持在高點，油價短期內恐面臨進一步下修壓力。（圖／翻攝Yahoo!股市）

金融與商品：大摩高盛財報傳捷報、油價重挫

* 銀行股：摩根士丹利（MS）與高盛（GS）盤前雙雙交出亮眼成績單。大摩因投行業務強勁復甦，股價盤中勁揚 5.13%；高盛則在擺脫消費金融挫折後，重新站穩本業，股價反彈 3.68%。

* 能源市場：布蘭特原油（Brent Crude）盤中重挫逾 4%，跌破每桶 64 美元。主要原因在於伊朗政府對外承諾不會處決示威者，緩解了外界對川普政府可能進一步軍事介入的擔憂，大幅降低了中東局勢的避險溢價。

* 稀土政策：針對關鍵礦物依賴問題，美國國會雖提案成立 25 億美元的戰備儲蓄以抗衡中國壟斷，但稀土供應商 MP Materials 股價盤中卻逆勢走跌 3%。

台積電財報點火，晶片股領軍主要指數開高。（圖／翻攝Yahoo!股市）

美股盤中即時數據（截至台北時間 16 日凌晨近 1 時）

那斯達克綜合指數上漲約 0.8%，費城半導體指數則勁揚超過 3%，表現居四大指數之冠。標普 500 指數與道瓊指數亦呈現緩步墊高走勢。

知名創投家本·霍羅維茲（Ben Horowitz）在盤中評論指出，目前 AI 的客戶採用率與營收成長率是他從未見過的強勁，甚至超越了當年的網路浪潮。這番談話與台積電的積極展望相互呼應，確立了 2026 年科技股的增長主旋律。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

WBC台灣隊場次全部完售！東京賽區開賣即癱瘓 韓國球迷：台灣人搶瘋了

花蓮洪災真相！鄉長浮報撤離數爽嗑爐遭押 他告發徐榛蔚「廢弛職務」

北捷案效應！台北動漫節祭「Cosplay禁令」 擬真槍、防毒面具不得進場

南韓「躺平青年」破71萬人！20-30歲自願登出市場 背後原因令央行預警

