快訊／台美關稅傳降到15％ 台股開盤破31100點大關、台積電漲至1715元

台股今天開盤大漲 點。示意圖。（資料照片／張哲偉攝）



據美國媒體《紐約時報》報導，台美關稅協商已進入最終階段，預計美國將把關稅調降至15％，除此之外台積電也計畫在亞利桑那州加碼興建至少5座半導體廠，消息一出，美股台積電ADR立刻飆漲8.16美元、或2.52％，最終收在331.79美元。而台股今天（13日）開盤也上漲超過400點、漲破31100點大關。

而「護國神山」台積電今天開盤隨即上漲25元、來到1715元，漲幅1.48%；鴻海則上漲1元、來到229.5元，漲幅0.44％；聯發科則上漲25元、來到1470元，漲幅1.73％。

