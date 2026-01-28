快訊／台美關稅其實超15%？ 經濟部回應了

財經中心／廖珪如報導

經濟部澄清，有關媒體報導在野黨立委指稱「此次台美談判結果實質加稅」等相關說法，無視美國啟動全球對等關稅談判、實施新關稅制度之事實，試圖扭曲行政院談判團隊的成果。從各新聞媒體報導中也可以看到，產業界及各工商團體對於談判團隊可談到「對等關稅 15% 不疊加 MFN」之成果表達十分肯定。（圖／記者廖珪如攝影）

有關媒體報導在野黨立委指稱「此次台美談判結果實質加稅」等相關說法。經濟部今（28）日表示，此說法無視美國啟動全球對等關稅談判、實施新關稅制度之事實，試圖扭曲行政院談判團隊的成果。從各新聞媒體報導中也可以看到，產業界及各工商團體對於談判團隊可談到「對等關稅 15% 不疊加 MFN」之成果表達十分肯定，且扭轉談判前台灣稅率較高之處境，使台灣可於相同基礎與其他日韓等競爭對手一同競爭；其他國家也普遍認為台灣取得不錯的成果。經濟部呼籲，各界應珍惜談判成果，相關評論也應基於事實。

對等關稅從 32% 調降至 15%：優於中、越競爭對手

經濟部強調，115 年 1 月 16 日與美方達成 15% 且不疊加國際貿易最惠國待遇（MFN）之稅率，包括機械、工具機、手工具、塑膠、紡織等產業，與競爭對手國一致或更優惠，可創造產業公平競爭條件，本部也與產業舉辦三輪總計超過數十場之座談會，透過支持產業之 4 大措施持續提供業者所需資源，作為產業最堅強的後盾。

經濟部指出，美國總統川普前於 114 年 4 月 2 日發布行政命令，宣布對全球實施「對等關稅」措施，當時我國對等關稅稅率為 32% (疊加 MFN)，後續透過與美持續談判及磋商，台灣適用的對等關稅稅率已調降為 20％ 暫時性稅率 (疊加 MFN)，並自 114 年 8 月 7 日起正式實施。

隨著 115 年 1 月 16 日與美方達成協議，臺灣適用的對等關稅稅率再次調降為 15% 且不疊加 MFN，與日本、韓國等競爭對手一致，更優於越南及中國。經本部委託智庫進行推估，對我國出口、產值及就業的影響，相較之前對等關稅稅率 20% 並且疊加 MFN 關稅之情形，已從原本衰退逆轉為正成長。

消弭關稅不對稱：協助工具機及傳產與日韓站在同一起跑線

經濟部說明，過去傳統產業因台美間未簽署貿易協定，工業產品我國對美平均出口關稅相較日本、韓國高，現因台美協議 15% 的對等關稅且不疊加原稅率，表面上與日韓齊平，實則讓我國與日韓站在同一起跑線，取得更有利的競爭條件。

以工具機產業為例，工具機產品我出口美國關稅為 4％，競爭對手日本為 2.6%、韓國 0%，現對美出口關稅同為 15%，協助產業取得公平競爭機會，未來將有利於業者拓展市場。

460 億元投入四大支持措施：強化金融支持、海外布局

而為因應對等關稅對產業之可能衝擊，經濟部已編列 460 億元韌性特別預算辦理支持產業之 4 大措施，以協助產業解決資金周轉困境、提升技術能量並加強海外市場布局，截至 1 月 27 日止，外銷貸款優惠保證加碼已核保 40 件，融資金額約 15 億元；中小微企業多元發展專案貸款加碼已申貸 1,027 件，金額共 97 億元；研發轉型補助已接獲 1,136 件申請；爭取海外訂單則已接獲 549 件申請。

