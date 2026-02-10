快訊／台美關稅衝擊汽車業 經濟部補助金額曝

財經中心／廖珪如報導

經濟部長龔明鑫今（10）日主持「台美關稅談判車輛產業影響說明及後續措施座談會」，勞動部長洪申翰也出習，針對我國汽車業可能受到的衝擊，經部將編列30億預算補助，此外，勞動部長也將與汽車工會舉行座談，保障相關勞工工作。（圖／三立新聞網）

定義與對策：框列 30 億專款支持，探討零組件降稅回饋

針對美國汽車的定義，龔明鑫說明須為「美國製造」才符合標準；此外，小客車與小貨車採分開談判，未來結果將有所不同。政府目前已框定 30 億元專項預算，準備支持汽車及零組件產業發展。對於台灣未生產的零組件，立法院曾討論是否調降進口關稅，龔明鑫對此表示，若零組件關稅下降，汽車售價是否能相應調降以回饋消費者，確實具備討論空間。

勞權保障：勞動部編列預算，與工研會座談確保穩定就業

勞動部長洪申翰也出席此次會談，並於會後強調，政府將加大力度編列預算，協助希望留在汽車業穩定就業的勞工，讓產業基層安心。勞動部預計於 11 日下午邀請汽車工會進行座談，期盼透過勞資政三方共同努力合作，將對汽車業勞工的衝擊降至最低。

