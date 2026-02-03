快訊／台美關稅調降立院不過關？ 國發會發聲！

財經中心／廖珪如報導

國發會主委葉俊顯2026年經濟展望及重點業務,年終記者會。（圖／記者廖珪如攝影）

針對台美關稅談判，雙方已達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、雙向投資，以及台灣企業自主投資2500億美元加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等共識，正等待簽署台美對等貿易協定（ART）。

總統賴清德今（3）日舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會時表示，未來執政團隊將繼續以「深化台美經貿」與「建立科技多元布局」為2大目標，讓台灣產業能夠更進一步立足台灣、布局全球、行銷全世界。

廣告 廣告

對於進程，國發會主委葉俊顯今（3）日在舉行年終記者會時強調，行政院3月3日將到立院做專題報告，就台美關稅不疊加15%、最惠國待遇等，期望立法院能盡快通過，否則對台灣傳統產業相當不利。如果未能通過會造成什麼影響，葉俊選說，可能會出現關稅變化，232條款也會充滿不確定性，國發會並不希望這樣的情境出現，會盡量與國會溝通。

更多三立新聞網報導

月領11,500元速審速撥 延長發錢到7月31日

盤前／Space X打造資料中心 受惠19檔

熱門股／AWS伺服器供應鏈 台廠14檔買著放

熱門股／跌了要撿！不是台積電 兆元宴雙俠出陣

