快訊／台美關稅談判重大突破！「最優惠待遇」確立 台股長線上看3萬6

台新投顧指出，臺美關稅談判取得超預期成果，確立「15%對等關稅不疊加」並化解232條款威脅。台灣憑藉「供應鏈合作」的獨特模式，取得全球首例半導體配額免稅優惠，工具機與重電等傳產更成最大贏家。在政策利多與AI長線動能支撐下，台股高點上看36,000點。（示意圖／記者戴玉翔攝影）

台美經貿談判近日傳來振奮市場的重大突破，根據台新投顧最新即時分析顯示，本次談判成果顯著優於市場預期，不僅成功確立「對等關稅 15% 不疊加」的共識，更化解了長期以來因貿易順差而壟罩在台灣頭上的 232 條款關稅威脅。此舉將使台灣與日、韓、歐盟站在相同的競爭起跑線上，為台灣產業注入一劑強心針。

取得最優惠待遇 傳統產業重獲競爭優勢

在本次談判的四大突破中，最受矚目的莫過於台灣正式取得「最優惠盟國待遇」。未來產地在台灣並外銷美國的商品，關稅將降至 15%，且不與原有的 MFN（最惠國待遇）稅率疊加。這項改變對於工具機、重電、汽車零組件及運動器材（如自行車、高爾夫球具）等傳產族群而言，是極大的利多。過去受限於高額稅率壓力，傳產在美市場競爭艱辛，如今稅率環境透明化且對等，將大幅提升台廠在美國市場的價格競爭力。

全球首例！半導體與 AI 供應鏈獲關稅豁免保障

針對台灣的核心命脈：半導體產業，美方給予了前所未有的「全球首例」優惠。雙方承諾在一定的配額內給予免稅待遇，即便超出配額，仍能享有最優惠稅率。更重要的是，台灣業者赴美設廠所需的關鍵原物料、設備以及鋼、鋁、銅等衍生品，皆能獲得關稅豁免，這將有效降低台積電及其周邊供應鏈（如廠務、特用化學、設備商）在美國布局時的不確定性成本。

此外，台灣與美國開創了獨特的「供應鏈合作模式」。不同於日、韓模式被指定投入現金，台灣將以自主投資為主，企業預計投入 2,500 億美元於半導體、AI 與能源領域，政府則提供最高 2,500 億美元的信用保證額度作為後盾。美方也承諾會針對土地、水電及稅務優惠給予實質協助，確保台灣作為全球 AI 供應鏈戰略夥伴的地位。

資金回補效應 金融業與電子族群長線看好

在金融層面，2,500 億美元的信保額度將成為台資銀行的強力槓桿，不僅能降低企業貸款成本，更能助攻台資金融體系打入美國市場，分享供應鏈外擴的金融紅利。對於電子產業而言，多數晶片仍維持免稅，即便部分銷往中國的晶片須課稅，多數也由客戶端吸收，對獲利影響甚微。

總結展望 台股高點上看 36,000 點

台新投顧對台股後市抱持樂觀態度。隨著談判利多確立，加上台積電法說會的強勁展望，大盤長線高點有望挑戰 36,000 點。投資焦點除了受惠關稅降級的傳統產業外，更應持續鎖定先進封裝、先進設備及特用化學等 AI 核心族群。隨著美國進出口銀行（EXIM）與國際開發金融公司（DFC）擴大對台投資，台灣的「五大信賴產業」將在全球經貿版圖中扮演更不可或缺的角色。

