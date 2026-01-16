快訊／台美關稅降至15%不疊加、獲232最優惠待遇 卓榮泰10時親自說明

記者陳思妤／台北報導

台美關稅確定！行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領我方談判團隊和美方達成4項談判目標，包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係。行政院長卓榮泰也將在今（16）日上午10時對台美關稅談判議題發表談話。

行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領我方談判團隊，於美東時間1月15日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標，並共同見證駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）、美國在台協會（AIT）於美國商務部共同簽署投資MOU（合作備忘錄）。

除了鄭麗君上午9時將在台灣駐美代表處召開「台美關稅貿易談判新聞說明會」之外，行政院稍早也發出通知，卓榮泰將在今日上午10時在行政院針對台美關稅談判議題發表談話。

行政院台美經貿工作小組表示，由於我國是美國第6大貿易逆差國，逆差中有高達9成來自半導體、資通訊產品、電子零組件等，涉及美方232條款調查，因此我方在談判中聚焦對等關稅併同232關稅與美國貿易代表署及商務部進行多輪磋商，並在這次順利達成談判預定的四項目標，包括：

第一，對等關稅調降為15%，且不疊加原MFN稅率，獲得美國主要逆差國中「最優惠盟國待遇」，與日、韓、歐盟齊平。

第二，成為全球第一個為本國對美投資業者爭取到半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家，同時取得汽車零組件、木材等232關稅最優惠待遇。

第三，順利爭取以「台灣模式」引領業者進軍美國供應鏈，打造產業聚落，延伸並擴展台灣科技產業全球競爭實力。

第四，促成台美高科技領域相互投資，確立台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。

