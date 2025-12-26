快訊／台股創歷史新高！早盤大漲至28590點 台積電攻1510元
美股25日因聖誕節休市，而台股今（26）日上漲71.5點、以28443.48點開出，大漲218.93點，指數最高來到28590.91點，創歷史新高。
今日盤面焦點權值股開盤後最高指數，台積電（2330）上漲15元來到1510元；鴻海（2317）上漲3.5元至227.5元；聯發科（2454）上漲15元至1395元；廣達（2382）上漲1元來到265元。
看更多 CTWANT 文章
命理師分析張文面相 點出「1特徵」心機重、易搬弄是非：恐招人怨
全是台灣訂單！一次訂1500根「鋼鐵香蕉」 網歪樓笑翻：急診要忙了
「神醫」栽了2／假冒聯合國法官行騙非首次 廖慶裕出書自稱「國際針灸師」
其他人也在看
「AI伺服器三雄」漲不動了？專家看緯創、廣達與鴻海：股價早已做頭了
今年AI大爆發，讓輝達股價一路飆升，成為全球最具影響力的科技巨頭，也帶動世界AI產業，萬寶投顧投資總監蔡明彰於個人Youtube頻道指出，台廠「AI伺服器三雄」緯創、廣達、鴻海過去3年來股價漲幅相當高，但現在也早已做頭（頂部反轉）。蔡明彰指出，台積電月營收經歷3年的高斜率成長，年增率通常都在40%以上，在今年第二季尚有30%，但到了11月，已降至25%，代......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 24
鴻海目標價喊到400元太樂觀？ 專家揭「最佳買點」：布局好時機
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導美系外資近日將鴻海目標價一口氣上調至400元，相較昨（24）日收盤價224元，等於預期還有近8成上漲空間，話題瞬間引爆市場。...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 1
目標價喊上12.5元！大摩看好面板明年Q1轉折 「這檔」急單上門、喊2026開門紅
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導美系外資MorganStanley（大摩）最新面板產業報告指出，隨2026年世界盃足球賽等大型賽事腳步逼近，品牌廠有機會提前啟動備貨...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 3
輝達重磅結盟 取得AI新創Groq推論晶片技術授權 台鏈沾光
輝達24日與AI新創Groq共同宣布，雙方達成非獨家推論技術授權協議，授權輝達使用Groq的推論晶片技術，並將整合至其未...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
記憶體噴瘋了！法人估DDR4合約價還能漲...華邦電噴量241億元 這檔「出關更大尾」爆量刷天價
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導今（24）日台股加權指數收盤28,371.98點，漲61.51點，漲幅0.22%，成交金額4299.94億元。觀察盤後成交額前5名，華邦電（2344...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
川普政府財務包袱沉重，公債信評被降！美債光環消退，投資債券重新思考3件事
歷經債台高築、信評遭降、政府停擺等衝擊後，美國政府公債「零風險資產」的地位受到挑戰；未來投資人可改變配置策略，在美債之外，多關注優質企業債券。今周刊 ・ 1 天前 ・ 6
PCB股王台光電漲近半根 再寫1690元歷史新天價
銅箔基板廠、PCB股王台光電（2383）昨日宣布將在大陸持續擴廠增產，今（24）日股價再度上揚，盤中寫下1690元的新天價，漲幅接近半根漲停，再度為PCB族群寫下新全新里程碑。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 3
記憶體熱潮繼續燒！南亞科噴量5.5萬張 「這檔IC設計」大飆逾7%炸量103億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在電器電纜及記憶體族群齊揚帶動下，台股今（24）日大盤走升，截至11點，暫報28,349.44點，漲幅0.14%，成交額2412.36億元。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
超商福袋驚見「股票禮品卡」 可換台積電.ETF
台股投資人開戶總人數持續增加，如今超商福袋也出奇招，除了有業者推福袋和發財卡，讓消費者有機會當輝達股東；另外還有業者祭出「潮流福袋」，開袋能看到證券股票禮品卡，刮出的投資金，可換台積電等台股和ETF。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
記憶體動起來！自營商狂掃華邦電、南亞科等5檔 大手筆猛砸「這檔」逾6000萬搶進
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（24）日上漲61.51點，漲幅0.22%，終場收在28,371.98點，成交金額4,299.94億元。據證交所資料，今天三大法人...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
百萬人氣ETF 00919與它落難！慘遭「國家隊」撤資1.68億元 3檔主動式ETF挨砍6千張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股周三開高震盪，終場加權指數收在28371.98點，上漲61.51點，漲幅0.22%，成交量為4299.94億元。根據「玩股網」資料，「國...FTNN新聞網 ・ 50 分鐘前 ・ 發起對話
融資餘額過熱？法人喊免驚
美股道瓊及標普500指數24日齊登高，26日台股加權指數乘勝追擊，創高可期。然有融資餘額升溫過熱與AI是否泡沫，成為市場關注兩大焦點；對此，多位法人拿出數據印證，目前市場仍屬健康擴張，距離失控或泡沫破裂尚有一段距離，並直言「投資人應該勇於進入泡沫、享受泡沫」，AI只是初升段，未來還有主升段的暴漲行情可期。工商時報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
五大題材 點燃台股作夢行情
台股進入年底封關倒數，台股多頭強勢催油門力拚亮麗封關，專家看好，12月作帳行情可望延續至2026年法說會密集召開前夕的台股財報空窗期，作夢行情接棒炒熱，資金蠢蠢欲動之際，聚焦矽光子、低軌衛星、無人機、半導體設備及Google TPU供應鏈等五大題材，成為法人押寶2026年的前哨焦點。工商時報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
普發萬元現金奏效！百貨週年慶殺紅眼 零售業績狂飆4459億
錢進來了！經濟部24日公布最新商業營業額統計，結果讓全市場驚呆。受惠於政府「普發萬元現金」政策神助攻，加上 AI 人工智慧浪潮席捲全球，台灣11月的內需與外銷市場呈現「火熱爆買」的驚人景象，多個產業業績直接噴出，讓老闆們笑得合不攏嘴。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
CPO、無人機雙引擎發威！這電腦週邊股連3天鎖紅燈 環天科「搭低軌衛星題材」入列3檔漲停股
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以28,383.61點開高，最高觸及28,486.38點，截至上午9點35分仍持續保持走揚趨勢，開盤有3檔個股攻上...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
前三名都台廠！全球EMS廠排行不見中國1大廠 謝金河曝關鍵：台灣追上了
2025年全球EMS大廠營收排行公布，台灣的鴻海、緯創、廣達公司勇奪前三名，前十名名單，台灣共有6家進榜。對此，財訊傳媒董事長謝金河發文表示，榜單內不見中國聯想科技大廠，「台灣的資通訊廠終於追上」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4
AI浪潮推升記憶體緊缺！威剛攻上漲停價
[NOWnews今日新聞]隨著人工智慧需求快速攀升，記憶體價格大幅上漲，台北股市今（24）日資金再度聚焦相關個股，其中威剛攻上漲停價223.5元，群聯也一度亮起紅燈。根據外媒報導，AMD正著手升級旗下...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
〈焦點股〉可成庫藏股護價建功 進逼漲停站回200元關卡
機殼廠可成 (2474-TW) 董事會昨 (23) 日再度通過實施庫藏股，預計從今 (24) 日至明年 2 月 23 日止，在每股價格 136.5 至 299 元區間內，自集中交易市場買回 3.08 萬張，帶動可成今天價量齊揚，站回 200 元關卡。鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 1
高點不追拉回不怕！聯準會連降3碼 它這樣佈局AI鏈賺錢
隨著全球AI軍備競賽、資科中心擴建、半導體技術升級三大趨勢匯流，台灣以台積電為首，多家大廠位居產業鏈核心，台股受惠力度最深，刺激加權指數在站穩28,000點後持續走高，加上聯準會宣布再降息1碼、達成連續降息3碼紀錄。護國神山台積電更是公開今年11月獲利，刷新歷史第三高紀錄。國泰投信表示，台股整理反而提供分批佈局機會，從長線來看AI結構仍完整，且台股基本面維持強勁，投資人可善用國泰台灣高股息基金等主動式基金讓專業團隊管理，一舉掌握包含台積電等多檔權值股在內的上中下游完整AI產業鏈，來分散個股風險。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
金價漲破4500還能追嗎？世界黃金協會%：43%央行表示明年接著買
國際金價周三 (24 日) 迎來歷史性突破，盤中一度衝破每盎司 4500 美元大關，年內第 50 次刷新歷史高點，從年初約 2650 美元起步，金價一路高歌猛進，累計漲幅超 70%，成為自 1979 年石油危機以來最強勁的年度表現。 地緣政治動盪與經濟不確定性成為本輪金價飆漲的鉅亨網 ・ 14 小時前 ・ 1