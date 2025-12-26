快訊／台股創歷史新高！早盤大漲至28590點 台積電攻1510元

台股早盤大漲至28590點。（圖／報系資料照）

美股25日因聖誕節休市，而台股今（26）日上漲71.5點、以28443.48點開出，大漲218.93點，指數最高來到28590.91點，創歷史新高。

今日盤面焦點權值股開盤後最高指數，台積電（2330）上漲15元來到1510元；鴻海（2317）上漲3.5元至227.5元；聯發科（2454）上漲15元至1395元；廣達（2382）上漲1元來到265元。

