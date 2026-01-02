快訊／台股創高過年將近 無薪假人數不降反升增至7173人

生活中心／李宜樺報導

台股頻頻改寫歷史新高，指數站上高檔，市場熱度不減，但就在股市一片歡呼聲中，另一組數字卻顯得格外刺眼。勞動部今（2）日公布最新減班休息統計，截至115年1月2日，全台已有385家企業實施減班休息，影響人數達7,371人，不僅沒有下降，還比半個月前再增加253人。台股創高，無薪假卻變多，這樣的反差，讓不少勞工心裡五味雜陳。



台股站高點 職場卻降溫



台股在資金行情推升下持續走高，2026第一個交易日就衝高站上2萬9千點，價量齊揚，預估成交量將來到6700億，不少投資人帳面獲利亮眼，但現實職場卻沒有同步升溫。勞動部資料顯示，實施減班休息的企業家數較去年12月中旬增加7家，儘管同期間也有22家企業結束減班、286名員工恢復正常工時，整體減班名單仍持續拉長，顯示企業端對景氣的保守心態並未消散。

要過年了 有人先被減班



農曆年節將近，正是家庭支出最集中的時刻，卻有勞工在這個時間點被通知縮減工時。減班不只是少上幾天班，對不少人而言，意味著年終、獎金與紅包預算全得重算。有人看著台股創高的新聞標題，卻在盤算房租與年貨，落差感格外強烈。



企業止血不裁員



勞動部指出，多數實施減班休息的企業，影響人數仍在50人以下，實施期間也多為3個月內，顯示企業傾向先用縮工時換取營運彈性，避免直接裁員。減班休息的本意，是替企業與勞工爭取緩衝時間，但也反映部分產業景氣，仍未真正回暖。

近八成勞工有補貼



在補助面上，勞動部強調，目前通報減班休息的企業中，有73.2％、共282家屬於適用僱用安定措施產業，約5,619名員工、占比76.2％，可申請薪資差額補貼。在雇主發放不低於最低工資的前提下，政府將補貼七成薪資差額，成為不少家庭撐過年關的重要支柱。



無薪假不是想減就減



勞動部也再度提醒，減班休息並非無薪假。按月計酬的全時勞工，每月工資不得低於最低工資29,500元，勞健保與勞退提繳一樣不能少，企業不得藉機變相減薪。

股市熱、職場冷，形成強烈對比。當指數一再創高，減班名單卻沒有跟著縮水，這波景氣回溫，究竟暖到誰？答案，恐怕不在盤面上。

