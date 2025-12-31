快訊／台股史詩級封關日衝上2萬9 2025年每位股民「均賺149萬元」

財經中心／李宜樺報導

台股今（31）日迎來2025年封關日，在護盤資金、法人作帳與權值股同步點火下，加權指數早盤強勢表態，盤中一舉衝上29006.61點，正式站上2萬9千點整數關卡，改寫歷史新高；昨（30）日收盤指數為28707.13點，單日氣勢明顯升溫，也替2025年畫下極為戲劇化的句點，2025年每位股民平均賺得149萬，笑呵呵入袋。

封關日台股站上二萬九 市值暴衝成焦點



指數創高同時，台股整體市值同步水漲船高。統計顯示，上市公司總市值來到94.41兆元，相較去年底的73.89兆元，全年大增約20.52兆元，堪稱史詩級多頭行情。根據《YAHOO！股市》的報導，若以證交所統計、截至11月底投資人開戶數約1371萬人估算，換算下來，2025年平均每位股民帳面獲利高達149萬元，數字相當驚人。

廣告 廣告

股民今年平均賺149萬 扣台積電也有60萬



不過，市場也提醒，這是「平均數」而非「每個人都賺到」。從市值貢獻拆解來看，今年台股上漲的最大推手，幾乎由台積電一肩扛起。若將台積電今年帶來的市值增幅扣除，平均每位股民實際獲利約剩近60萬元，與149萬元的帳面數字形成強烈對比。

台積電撐起多頭 市值衝破40兆



回顧全年行情，台積電仍是無可取代的核心引擎。台積電股價自去年底約1075元起漲，今日盤中一度衝上1550元新天價，全年大漲475元，漲幅超過四成；市值也從27.87兆元暴增至40.18兆元，一年增加超過12兆元，幾乎吃下整體市值成長的大半江山。

沒抱權值股 指數創高卻無感



不少投資人私下坦言，2025年「看得到指數、賺不到錢」的感受相當強烈。法人指出，AI與半導體權值股高度集中漲幅，中小型股與傳產股表現明顯落後，是造成平均數漂亮、實際體感落差巨大的主因。

封關亮眼 2026選股成關鍵

隨著2025年正式封關，台股站上歷史高位，市場焦點已提前轉向2026年。專家提醒，指數基期墊高後，操作難度勢必升高，未來要不要追高、能否持續獲利，關鍵將回到選股與風險控管。封關數字很美，但真正考驗，才正要開始。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

晶圓廠狂砸錢建廠！最大受益者竟是它 掛牌後股價狂飆近6成

殺進半導體耗材 天龍材料8吋到12吋通吃今登創櫃板！

坐飛機來台！好市多上架「1神級水果」遭瘋搶 會員嗨翻：等這批好久了

開盤／2025台股封關日黑翻紅殺出重圍 大盤漲146點

