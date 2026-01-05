快訊／台股寫下歷史新頁！盤中狂飆756點 強勢攻克3萬點整數大關

財經中心／師瑞德報導

見證歷史！台股今（5）日盤中狂飆756點，加權指數衝上30106點，正式站穩3萬大關。權王台積電（2330）飆漲逾5%領軍，帶動半導體、記憶體族群全線噴紅，旺宏二、凌航、群創亮燈漲停。惟資金高度集中電子權值，導致櫃買指數與生技、玻璃等傳產族群遭資金排擠逆勢收綠。（圖／翻攝自Google網站）

台北股市今（5）日迎來極具歷史意義的一刻，在美股科技股強勢領漲以及AI產業需求持續爆發的雙重利多帶動下，加權指數開高走高，盤中多頭氣盛，截至上午9點47分，指數呈現紅色暴力上漲格局，大漲756.50點，漲幅高達2.57%，一舉衝破3萬點整數大關，來到30106.31點，創下台股歷史新高紀錄。

權王發威！台積電狂飆5% 半導體指數領軍攻頂

觀察盤面結構，權值龍頭台積電（2330）扮演今日攻堅的靈魂人物。受惠於先進製程產能滿載與漲價預期，台積電股價開盤即跳空大漲，盤中漲幅擴大至5.04%，股價站上1635元之上，單一個股即貢獻大盤數百點漲點。在權王強勢表態下，資金全面湧入電子族群，推升半導體類股指數暴漲4.59%，成為盤面最強勢的領頭羊。

遍地開花！記憶體、面板買盤湧入 群創旺宏二亮燈

除半導體外，其餘電子次族群亦呈現百花齊放的紅色榮景。受惠於報價落底回升，記憶體族群表現剽悍，類股漲幅達4.76%，個股如旺宏二早盤隨即攻上漲停價209.00元，模組廠凌航亦亮燈鎖死於97.90元；面板族群亦不遑多讓，群創盤中大漲9.94%逼近漲停，帶動光電類股指數上揚2.10%。此外，具備轉機題材的中小型電子股如富晶通、匯鑽科二，以及化工股長興（+9.89%）、電纜股華新（+4.55%），皆獲得主力資金青睞，股價呈現強勢上攻。

資金排擠！櫃買逆勢翻黑 生技玻璃慘淪重災區

然而，在電子股吸金效應強烈的情況下，市場資金出現明顯的排擠效應。櫃買指數（OTC）早盤雖一度翻紅，但隨後不敵資金轉向大型權值股的壓力，盤中翻黑下跌0.31%，呈現綠色走勢。傳統產業與生技族群亦成為重災區，居家（-1.25%）、玻璃（-1.23%）、資服（-1.19%）及生醫（-0.87%）類股指數逆勢收黑，指標股如台玻下跌1.29%、藥華藥下跌0.30%，顯示市場資金高度集中於AI與半導體相關供應鏈，投資人需留意「拉大出小」的盤面現象。

AI硬體需求強勁 3萬點之上留意輪動

台股今日帶量長紅站上3萬點大關，技術面多頭架構強勁，主要動能來自於全球AI軍備競賽下的硬體需求。隨著台積電與相關供應鏈基本面持續看好，指數有望在3萬點之上震盪換手，惟須留意短線乖離過大及非電族群的資金輪動風險。

