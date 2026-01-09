快訊／台鐵又出包！列車卡「板橋至樹林間」 誤點50分鐘通勤族崩潰

台鐵今早又誤點。（圖／報系資料照）

台鐵今（9）日清晨通勤時段傳出重大異常，一列列車在樹林與板橋站間故障失去動力，當場卡在鐵道上。自上午7時48分起，該路段改以東線單線雙向行駛，導致北上、南下列車全面延誤，不少通勤族苦等列車無法上車，抱怨聲四起。最終於8時57分排除，恢復雙線行車。

有民眾表示，原定8點02分發車的列車，至8點52分仍未出發，現場已擠滿候車旅客。當列車終於進站，車廂內早已人滿為患，門口擠得水洩不通，讓他只能眼睜睜看著列車離站，感嘆「上班恐怕又要遲到了」。

根據台鐵公告，受故障影響，北部路段已啟動單線雙向行車應變措施，優先讓部分區間車與對號列車通過。但由於路線容量受限，加上通勤高峰人流眾多，現場狀況一度陷入混亂，多班列車誤點普遍達30分鐘以上，部分班次甚至延遲超過50分鐘。

不少受影響乘客在社群平台Threads發文抱怨：「在山佳罰站快40分鐘，後面又一直讓區間車、對號車先過，不知道要等多久」、「8點到樹林車站，超過40分鐘還是沒發車，到現在還在等，超可悲」、「整個火車通勤族都在排『誤點證明』」。

也有網友表示，自己在列車上透過訊息向台鐵建議開門讓乘客改搭捷運或其他交通工具，沒想到列車停靠後又過了快10分鐘才開門，痛批效率低落。

