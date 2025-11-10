快訊／台鐵埔心-楊梅平交道撞擊事故 15列次上班時段大誤點

台鐵埔心-楊梅平交道撞擊事故。（示意圖／報系資料照）

今（10）日上午6時32分左右，台鐵埔心－楊梅間平交道，發生一輛摩托車行徑該處時滑倒摔車，遭1107次區間車撞擊。該區間一度以單線運轉，已於8時01分排除，並恢復雙線行車，共影響24列次、369分鐘；目前仍有15列次誤點10分鐘以上。

台鐵表示，今日上午6時32分埔心－楊梅間東正線瑞塘里平交道（K74+631），一輛摩托車行經平交道時疑受天雨影響滑倒，遭1107次區間車撞擊，事故並未影響鄰線軌道，暫以西正線雙向運轉。

廣告 廣告

事發後機車騎士已被扶走送醫，但機車毀損卡在列車下，該區間一度單線運轉。而現場摩托車殘骸已於8時01分排除，8時09分埔心－楊梅間恢復雙線行車，影響24列次、369分鐘。

根據台鐵列車動態，由於埔心－楊梅間剛恢復運行，目前仍有15列次誤點10分鐘以上，最長誤點達34分鐘；另有55列次誤點10分鐘以內。

台鐵列車動態。（圖／台鐵官網）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

鳳凰颱風壓境！台東農民連夜搶收稻米、香蕉 苦嘆：再不割就血本無歸

彰化雞蛋芬普尼超標！高雄大賣場未主動通知消費者 衛生局開鍘了

娛樂報報／黑男私下同樣黑漆漆 甩肉成功繼續減肥