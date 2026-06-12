快訊／台鐵高雄站驚傳旅客落軌 列車延誤33分

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蔣萬安喊廢監察院 近2萬人網路投票驚人一面倒！
總統府11日公布29監委被提名人名單，台北市長蔣萬安12日公開主張應廢除監察院，並建議國民黨、民眾黨立法院黨團全數否決人事案，以凍結監察院運作後再推動修憲。網路媒體YouTube針對「蔣萬安喊『廢除監察院』，請問你贊成嗎？」進行網路投票，截至今（13）日上午9時許，結果顯示高達77%網友贊成廢除；僅20%不贊成。
勝興車站、白沙屯拱天宮... 苗栗十大人氣景點強勢出爐
苗栗最強玩樂地圖公開！放假想來趟慢活之旅，除了坐擁山海交織的花蓮、台東外，近年來也有越來越多旅人將目光投向苗栗。這座融合客家文化、自然生態與鐵道風情的城市，不僅擁有豐富的人文底蘊，更藏著許多值得細細探
快訊／台鐵高雄站「旅客落軌遭自強號撞」 從月台縫隙爬出
台鐵高雄站今(12)日下午發生旅客落軌事件，旅客遭165次自強號撞擊後，從列車及月台間縫隙爬出，該列車已延誤33分鐘，台鐵說明後續由鐵路警察持續處理中，目前高雄站上下行列車可正常行駛。（賴俊佑）
中國砸46億大亂鬥！ 日本龍頭已倒地 謝金河：台廠考驗將至
財經專家謝金河指出，AI軍備競賽雖引爆高階玻纖布超級行情，但領頭羊日東紡織股價驟然腰斬，揭示中國巨石與菲利華大舉擴產殺價，高階市場版圖巨變，台灣玻纖布廠考驗恐將至。
老屋想解套1／桃園蘆竹旺族內戰！ 鐵皮古宅竟成歷史建築
6月2日下午，記者跟隨林子壽與林氏宗親抵達慎德居，慎德居建於1914年，是傳統「一堂二橫」客家夥房，採用鵝卵石興建基礎、土墼磚與紅磚起建屋身，福州杉與紅瓦等建材興建房頂，本該是樸實典雅、古色古香，如今竟滿地雜物，加上天花板上超大蜘蛛網，以及用建築物上覆蓋的紅色...
周興哲《歌手2026》慘遭淘汰！ 台上唱跳不夠猛被調侃「老實人跳舞」
中國大陸歌唱競技綜藝《歌手2026》自開播以來便話題不斷。在最新一期的月度決賽中，令人始料未及的是，向來以深情療癒嗓音著稱的台灣「情歌王子」周興哲，在此次決賽中大膽突破自我、首次挑戰唱跳舞台，卻依然未能擄獲大眾評審的心，最終慘遭淘汰。隨著哈林（庾澄慶）、魏如萱與周興哲接連遭到淘汰，目前舞台上，台灣歌手僅剩下傳奇美聲齊豫一人獨自苦撐。
傅子純頭七！王彩樺哀痛發聲 深夜抄心經迴向：怎麼就這樣離開
八點檔演員傅子純7日因急性血癌驟逝，享年46歲，噩耗一出震驚整個台灣演藝圈。頭七這天，曾跟傅子純有過戲劇合作的王彩樺深夜悲痛發聲，表示至今仍不敢相信傅子純離世。蔡佩伶報導
金武烈認不是《鐵拳教育》第一人選 隔空向金南佶道歉
Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後引爆全球追劇熱潮，男主角金武烈的人氣更是暴漲。然而，該劇爆紅背後卻伴隨選角風波，主角原鎖定資深演員金南佶，但因原作涉及種族與性別歧視爭議，金南佶在粉絲抗議下兩度婉拒演出，最終才改由金武烈接手。
台股震！新日興、欣興、旺矽連環爆違約交割 今年已達13起
近期台股走勢劇烈震盪，當沖與信用交易風險浮現，市場再度爆發鉅額違約交割案。臺灣證券交易所與櫃買中心12日公告，單日新增3檔個股達違約資訊揭露標準，包含上市熱門股新日興（3376）、欣興（3037）以及上櫃股旺矽（6223），單日申報違約總金額高達7,034.4萬元。隨著12日新增的3起案例，今年以來上市櫃違約交割案件合計已達13起。
《吃桌》外景爆衝突！陳隨意突失控怒吼「遭強行拉開」 關鍵導火線曝
三立、文策院、緯來與華視共同打造的跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》正式開桌，首播後不僅收視開出亮眼成績，也在社群平台掀起熱烈討論。節目帶領觀眾跟著隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意及千千組成的「辦桌台灣隊」，挑戰將台灣辦桌文化搬上國際舞台，不少觀眾直呼：「終於看到真正介紹台灣文化的實境節目！」，而陳隨意受訪也透露藍正龍私下真面目。蔡維歆
新北、基隆大雨特報！梅雨未結束 午後慎防強對流、雷擊
梅雨滯留鋒面影響，中央氣象署今天清晨發布新北、基隆大雨特報，基隆北海岸地區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石。氣象專家吳德榮指出，今天滯留鋒在北部海面，各地略好轉、氣溫升。受西南季風的影響，午後仍有強對流發生的機率，需注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。
高虹安被害慘了！他驚覺「法條不對勁」：命運被檢察官掐住
即時中心／陳奕劭報導立法院昨（12）日在藍白多數優勢下通過修法，未來宣告緩刑或得易服社會勞動者，將不受公職人員選罷法中「不能選舉」的限制。對此，台灣青年民主協會理事張育萌指出，民眾黨立委許忠信一意孤行惡搞通過「高虹安條款」，卻反而把高虹安的命運交到他們口中萬惡的檢察官手上。他感嘆，藍白真的是法盲，到底怎麼想出這種天才法條？
一度賠百萬！洪都拉斯昔押房買500張股票 「暴跌剩6元」反轉結局曝
男星洪都拉斯耕耘演藝圈多年，上遍各大節目，拍了不少戲劇作品，然而年輕的時候，他曾因為演藝工作很常有一餐沒一餐，決定投資股票賺錢，不僅曾遇到詐騙分析師，甚至曾拿房子抵押用一張10幾塊錢的價格買進500張銀行股，沒想到這檔股票卻一路跌到6塊，讓夫妻倆徹夜難眠，最後雖迎來「驚人反轉」。但他也提醒，千萬別將所有資金放進同個籃子，他的故事也值得近日沈淪股海「四貸同堂」的投資者借鏡。
達成協議真有譜？伊朗外長：濃縮鈾底線在這
[NOWNEWS今日新聞]有關美國、伊朗即將達成協議的消息越來越多，伊朗外交部長阿拉格齊（AbbasAraghchi）12日晚間證實，美伊談判已進入尾聲，預計未來幾天內就會簽署，美國總統川普（Dona...
2026世足／地主加拿大1比1踢平波赫 終結連敗搶下隊史首個積分
2026年美加墨世足今（13日）小組賽B組首戰，由地主加拿大迎戰波赫（波士尼亞與赫塞哥維納），開賽21分鐘波赫就先馳得點，加拿大直到下半場78分鐘終於破門追平比數，最終1比1踢平波赫。加拿大雖沒能贏球，仍終結隊史世足6戰全敗的尷尬紀錄，首度拿下小組賽積分（1分）。
不准抹殺歷史！美法官勒令川普政府恢復國家公園看板
美國波士頓聯邦法官做出最新裁決，勒令川普政府必須在21天內，重新安裝從全國國家公園和紀念碑中移除的歷史與科學展示牌。法官痛批，政府因政治立場移除奴隸制度與氣候變遷等看板，是危險的審查行為。
赴日血拚注意！旅遊達人曝「登機禁帶清單」 帶錯當場就沒收
日本是許多人喜愛的旅遊國家，不少旅客都會趁機購買家電、廚具等商品帶回台灣。不過，若不清楚航空公司的相關規定，可能在機場安檢時遭到沒收。對此，旅日達人林氏璧分享飛航安全相關規範，提醒民眾出國購物前務必先了解規定，以免影響旅程。
全國模範女警帥氣開球 高雄刑大攜手台鋼雄鷹歡慶警察節
【記者 宋祥霖／高雄 報導】 為慶祝115年警察節，感謝警察同仁長期維護社會治安及守護市民安全的辛勞付出，高雄
偷搭普悠瑪號！無票男與列車長、鐵警爆衝突 網：怎常有這種無賴
台鐵137次普悠瑪列車近日傳出無票乘客糾紛，一段車長與鐵路警察在車廂內處理乘客的影片在網路曝光後，引發大量網友討論。
三重汽車失控撞電桿！44歲駕駛恍神超ㄎ一ㄤ 快篩愷他命陽性又是毒駕
12日下午，新北市三重區三和路二段附近，44歲黃姓男子駕駛自小客車，不明原因突然自撞路邊電桿，警方獲報後趕抵現場，發現黃男雖未受傷，但精神卻非常恍惚，因此立即實施唾液篩檢，測試結果呈毒品愷他命陽性反應，隨即將他帶回偵訊，訊後依公共危險罪移送新北地檢偵辦，並依規定製單舉發查扣車輛。