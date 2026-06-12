快訊／台鐵高雄站驚傳旅客落軌 列車延誤33分

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台鐵高雄站12日下午發生旅客落軌事件，有旅客遭165次自強號撞擊，再從列車與月台縫隙爬出，因此造成列車延誤33分鐘，後續將交由鐵路警察處理。台鐵呼籲，民眾應尊重，珍惜生命，勿侵入鐵路路線，以免造成列車事故，致延誤旅客行程及社會大眾行的權益。

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