快訊／台1線善化段2機車慘撞「機車坐墊」解體 她留1隻鞋OHCA送醫搶命

記者林昱孜、林意筑／台南報導

台一線善化段發生一起機車車禍，現場一片凌亂，警消趕到現場將2人送醫。（圖／民眾提供）

台南善化區台一線313公里處今（16）日上午11時許，發生一起嚴重車禍意外，2輛機車因為不明原因發生碰撞，當場人車倒地，其中一名65歲女騎士當場失去呼吸心跳，35歲男騎士則意識不清，雙雙被送醫救治，詳細車禍原因及責任歸屬，仍有待警方進一步釐清。

65歲女騎士當場失去呼吸心跳，機車坐墊解體噴飛，現場一片混亂。（圖／民眾提供）

16日上午11時許，善化啤酒廠附近發生2輛機車相撞意外，警消獲報後立即趕到現場，一名婦人倒臥在現場失去生命跡象，救護人員對其施行CPR後，送往麻豆新樓醫院搶命；另一名男騎士也意識不清，被緊急送往柳營奇美醫院救治。

台一線善化段車禍，婦人OHCA，男騎士意識不清，分別被送往2間醫院救治。（圖／民眾提供）

車禍現場一片混亂，撞擊力道大到人車噴飛，女騎士騎乘的機車坐墊「解體分離」，車內物品與車體碎片散落一地，安全帽、鞋子也遺留在現場。目擊者在意外發生後，除了協助報警外，也在現場協助交通引導，避免傷者受到二次撞擊。詳細事故原因，仍有待警方進一步調查釐清。



