快訊／台19線清晨奪2命！機車、單車疑遭撞後輾斃 肇事駕駛逃逸追查中

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

雲林縣台19線元長段今（30）日清晨發生重大死亡車禍！一輛機車與一輛腳踏車疑似遭不明車輛高速撞擊，2名騎士當場倒地，警消獲報趕抵時，2人已明顯死亡，現場肇事車輛則已逃逸，目前警方正全力追緝肇事者。

雲林縣台19線元長段今（30）日清晨發生重大死亡車禍。（圖／資料照）

據了解，事故發生時間約在清晨5時46分，地點位於台19線元長段北往南車道。警消獲報到場後發現機車與腳踏車嚴重毀損，2名騎士分別倒臥在道路上，傷勢嚴重，已無生命跡象，因傷勢過重，一度難以辨識身分。

目前警方已封鎖現場採證，並調閱周邊監視器畫面，釐清事發經過，確認是否涉及多部車輛追撞，同時追查肇事車輛去向。死者身分與詳細肇因，仍待進一步調查釐清。

