快訊／台2線嚴重事故！貨櫃車失控撞「駕駛座夾扁」運將慘死…2人夾困
記者陳弘逸／新北報導
一輛曳引貨櫃車今天（8日）清晨4時46分許，行經台2線99公里處，新北市澳底路段往宜蘭方向，不明原因打滑、失控撞擊中央分隔島後，再衝入對向車道，事故共造成5車受波及，3人受傷，其中2人夾困、1人困駕駛座已明顯死亡，詳細事故原因，仍待調查。
這起事故發生在今天（8日）清晨4時46分許，現場共5輛車肇事，車種分別為3輛聯結車、1輛大貨車及1輛自小客車，事故現場一片凌亂，其中一輛聯結車頭，嚴重變形毀損，共3名傷者，其中2人夾困、1人困駕駛座已明顯死亡，詳細事故原因，仍待調查。
