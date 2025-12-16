快訊／台61線北上林口段3車追撞 外側車道封閉剩1線道通行
記者莊淇鈞／新北報導
位於新北市林口區西濱台61線北上16.6公里處，今天（16日）上午10時許，24歲呂男駕駛小貨車行經，不明原因追撞前方37歲羅男駕駛的大貨車，羅男被撞再追撞前方34歲李男駕駛的大貨車，呂男受困車內右腳擦傷，送醫後無生命危險，這起車禍也造成台61線北上方向外側車道封閉，僅剩內側車道尚可通行，警方已派員在現場進行交通疏導及警戒，肇責歸屬仍待警方釐清。
三立新聞網提醒您：
不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！
