快訊／台82快速道路自撞護欄…甩出「破頭軀體」躺內側命危！

記者簡榮良／嘉義報導

新年第3天多事之秋。嘉義台82線往東近中山高附近，今（3）日中午11時許發生驚悚車禍，一名44歲程姓男子疑似車速過快失控自撞路邊護欄，整輛車翻肚成廢鐵，將人甩噴飛至內側車道，男子頭破血流一動也不動，到院前意識不清合併顱內出血，目前正緊急手術中。

44歲程姓男子疑似車速過快失控自撞路邊護欄，整輛車翻肚，將人甩噴飛至內側車道，男子頭破血流一動也不動。（圖／翻攝自嘉義綠豆大小事臉書）

警方表示，3日中午11時許，獲報於台82線往東近中山高附近發生車禍案件，派遣分隊前往，將躺在內側車道、血流不止的44歲程姓男子送醫，他頭部多處擦傷、意識對痛有反應，但到院前意識不清合併顱內出血，狀況急轉直下，目前正緊急手術中。

據目擊者描述，男子駕駛黑色轎車速度飛快，擦身後就失控自撞路邊護欄，反作用力將轎車甩了好幾圈翻肚成廢鐵，過程中人被甩到內側車道，狀況不樂觀。詳細肇事原因警方仍在釐清。

反作用力將轎車甩了好幾圈翻肚成廢鐵。（圖／翻攝畫面）

