快訊／史上最強資本支出！台積電豪擲560億美金 全面加速2奈米
財經中心／師瑞德報導
全球半導體領導廠商台積電今日公佈2025年第四季及全年財務成績單。受惠於高效能運算需求續強及先進製程比重拉升，台積電2025年寫下多項歷史新紀錄，不僅單季毛利率衝破62.3%大關，全年每股盈餘更是高達66.25元，獲利表現全面優於市場共識。面對全球AI與高效能運算需求的不斷激增，台積電於法說會中宣佈，2026年資本支出將大幅拉升至520億至560億美元之間，全力加速2奈米先進製程的量產與產能擴充，展現對技術壟斷地位的強大信心。
單季獲利創高 先進製程營收貢獻顯著
台積電2025年第四季營收達1兆460.9億元新台幣，較去年同期增長20.5%，以平均匯率31.01元換算，美元營收為337.3億美元，超越公司原先給予的財測區間。在獲利能力方面，單季毛利率較前一季提升2.8個百分點來到62.3%，營業利益率達54.0%，稅後淨利則為5,057.4億元，單季每股盈餘達19.50元，遠高於市場預期。從銷售結構觀察，7奈米及以下之先進製程合計佔該季營收達77%，其中3奈米貢獻28%、5奈米佔35%、7奈米佔14%。若以平台區分，高效能運算佔比達55%，智慧型手機則受惠季節性需求季增11%並佔營收32%。
全年業績飛躍 HPC平台年增48%奪魁
回顧2025年全年表現，台積電營收達3兆8,090.5億元，年增31.6%，全年獲利達1兆7,178.8億元。在AI浪潮推動下，高效能運算平台全年成長幅度高達48%，成為帶動營收飆升的第一功臣，佔總營收比重達58%。技術面來看，2025年3奈米製程貢獻了24%的晶圓營收，5奈米佔36%，先進技術合計佔總營收74%，明顯高於2024年的69%。在地區別部分，北美市場依然是台積電最重要的獲利來源，2025年佔比進一步提升至75%，中國與亞太地區則各佔9%。
豪擲560億美元 加碼佈局2奈米與先進產能
針對外界最關注的未來佈局，台積電展現出極強的攻擊性投資態勢。為確保2奈米製程能如期於2026年成為推動成長的下一波主引擎，公司決定將2026年的資本預算拉升至520億至560億美元，相較2025年的409億美元有顯著跳升。財務長黃仁昭強調，這些投資將精確投入於領先製程技術與研發，以支撐客戶在AI領域的長期成長。此外，台積電資產負債表維持強健，2025年第四季結束時現金及有價證券總額達3.1兆元，足以支撐大規模的海外廠擴張與技術迭代計畫。
營運展望續創巔峰 股利回饋加碼提升
展望2026年開局，預計第一季美元營收將落在346億至358億美元之間，以匯率31.6元計，約折合新台幣1兆933.6億至1兆1312.8億元。毛利率甚至有機會挑戰63%至65%的極致水準，營業利益率預計落在54%至56%。基於經營績效的卓越成長與強勁的自由現金流，台積電也大幅提升股利發放規模，2025年股東每股獲得18元現金股利，並預告2026年每股現金股利將提高至至少23元，以實質回饋讓股東共享高額投資帶來的技術與營運紅利。
