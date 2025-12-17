快訊／史上最狂！台彩今年狂賣1634億飆新高 全民瘋搶原因曝光
財經中心／師瑞德報導
台灣彩券公司（以下簡稱台彩）今（17）日舉辦「113 年公益彩券績優經銷商表揚大會」，會中傳出捷報。台彩宣布，今年（113 年）截至 12 月 10 日止，公益彩券整體銷售業績已突破新台幣 1,634.3 億元，不僅提前達成全年度銷售目標，更一舉刷新歷年最高紀錄。在各類產品表現方面，電腦型彩券銷售額來到 773.5 億元，較去年同期大幅增加 149 億元，成長幅度達 23.9%；刮刮樂銷售額也達到 860.8 億元，較去年同期增加 31.8 億元，成長幅度為 3.8%，雙雙繳出亮眼成績單。
春節加碼、高額頭獎助攻 多元行銷擴大客群
台彩董事長黃志宜分析，今年業績之所以能再攀高峰，主要歸功於多重因素的加乘效應。首先，今年初的春節加碼活動成功炒熱市場氣氛，帶動買氣顯著提升，光是電腦型彩券在春節期間的銷售額就高達 51.8 億元，較去年同期增加了 14.7 億元；刮刮樂同樣受惠於春節檔期的熱銷，成績斐然。
其次，今年威力彩與大樂透接連開出令人矚目的高額頭獎，包括 2 月 24 日威力彩頭獎上看 21 億元、6 月 26 日威力彩頭獎 17 億元，以及 11 月 14 日大樂透頭獎 6.9 億元，這些話題性十足的頭獎消息，有效地刺激了民眾的購買意願。
此外，台彩持續推陳出新，推出多元化的產品與創新的行銷活動，精準捕捉市場脈動與消費者需求，並積極透過網路行銷吸引年輕族群目光，成功擴大了整體的消費客群。
公益盈餘挹注社福 實踐「買彩券，做公益」核心價值
隨著銷售業績屢創新高，今年的公益盈餘也同步來到 636.39 億元的可觀數字。台彩強調，這些盈餘將全數挹注政府社會福利資源，用於照顧弱勢族群，具體實踐公益彩券「買彩券，做公益」的核心價值，讓這份來自社會大眾的善意，能夠傳遞到台灣的每一個角落。
表揚績優經銷商，首創「公益愛人圈」傳遞正能量
為了感謝站在第一線的經銷商夥伴長期以來的辛勤付出與努力，台彩特別舉辦績優經銷商表揚大會，今年共有 157 位表現優異的經銷商接受表揚。值得一提的是，今年大會首度增設了「公益愛人圈」獎項，透過紀實影像的方式，深度挖掘並分享經銷商們感人至深的生命故事。
讓社會大眾看見他們是如何克服自身困難、努力經營彩券事業，並在政府政策的協助下獲得穩定收入，進而改善家庭生活。黃志宜董事長感性地表示，希望透過這些真實而動人的故事，傳遞公益彩券背後所蘊含的正向力量，讓更多人感受到這份溫暖與善意，進而支持公益彩券的永續發展。
展望未來：穩健經營、優化服務 攜手經銷商再創佳績
展望未來，台彩表示將秉持一貫穩健的經營策略，持續關注市場動態，推出符合消費者期待的產品與活動。同時，也將持續加強經銷商的教育訓練，提升整體服務品質。黃志宜董事長並期許，未來能在主管機關的大力支持下，與所有經銷商夥伴攜手同心，持續努力，再創銷售佳績，為台灣的社會公益事業做出更大的貢獻。
三立新聞網提醒您：
購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。
更多三立新聞網報導
納斯達克上市滿雙月！多項成果秀利多 奧丁丁股票回購展信心
防堵輝達挖牆腳？蘇姿丰親飛北京固樁！AMD高層大陣仗訪聯想
土豪娶貴婦？精品「瑞幸」欲併購精品「藍瓶」超違和 市場嚇傻股價暴跌
黃仁勳出手！掌握超級電腦排程 買下AI算力「總工頭」
其他人也在看
獨得2.17億！幸運兒爽翻天！龍潭彩券行老闆親揭「中獎秘辛」
台灣彩券今（16）日晚間開出第114000114期大樂透，頭獎金額新臺幣2.17億元確定開出！幸運得主為一人獨得，獎落桃園市龍潭區的「一直發彩券行」。在冷冷的年底，這筆逾兩億元的獎金無疑為幸運兒送上了一份超大紅包。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 3
2025交換禮物全攻略｜最新版人氣禮物、折扣優惠推薦！烤焦Kitty、GD設計IP彩妝、脆友熱議「噴了中大獎」香氛...村上隆盲盒掛件開搶
不想讓交換禮物變成年度例行公事，想破頭卻又毫無靈感？「揪愛Mei」一次盤點2025最常被點名的年度話題好物，從3C配件、療癒香氛、辦公小物到實用又不失質感的居家選物，熱門送禮排行榜全入列，讓你穩坐交換禮物界的常勝軍。這次更貼心劃分成3大最常見的預算帶：500元以下、500～1000元、1000～1500元，隨手選也不怕出錯，一秒鎖定你的命定款交換禮物。Yahoo夯好物 ・ 3 週前 ・ 1
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年12月限時無門檻免運費/香港運費/免費退貨/必逛品牌教學
講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter與Yahoo購物推出極抵優惠，購物隨時送名牌手袋！此外，任何購物只要在付款前輸入優惠碼，即可免運費送到家中，新會員更有$300回贈優惠可下次購物使用，難得一見的優惠！Net-A-Porter減價區還有不少抵買產品，Burberry手袋平近萬元、Polo Ralph Lauren手袋、服飾都有折！事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。Yahoo Style HK ・ 1 天前 ・ 發起對話
Yahoo十大娛樂人物｜Lulu好事成雙、大S、方大同等巨星殞落…金秀賢、王大陸爭議事件延燒
2025年是交織著收獲和失去的一年，回首這一年來娛樂圈有所動盪，有些人離開，有些人報喜，有些人經歷苦難，有些人成長茁壯。今年Yahoo十大娛樂人物包括突然離開我們的大S、方大同、顏正國，還有陷入陰謀論的中國演員于朦朧，因爭議事件頻頻躍上媒體版面的有韓星金秀賢、王大陸、江祖平。雨過天晴的則有Lulu與陳漢典宣布婚訊、沈玉琳患病但逐漸好轉中，以及離婚後更美麗的陳妍希。馬上來看看今年的他們因為什麼事件成為話題焦點吧。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 3 小時前 ・ 17
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 96
MLB/撿到大谷翔平全壘打！他拒6千萬報價 執意上平台拍賣
洛杉磯道奇球星大谷翔平在今年季後賽曾上演投打二刀流，6局10K外加單場三響砲，該役的第三轟落入觀眾席被一名35歲拳擊教練佛羅雷斯（David Flores）撿到，而這顆紀錄球，如今將透過拍賣公司進行公開競標，據悉，他曾婉拒高達200萬美元（約新台幣6296萬元）的私下收購報價。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 12
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 98
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 7
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒聲請一次傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 35
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 45 分鐘前 ・ 77
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 119
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 192
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 13
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 1
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 137
2026最新旅遊補助來了！每人最高領2000元，隔天免費玩26家遊樂園
為刺激國內觀光發展，交通部規劃於2026年推出多項旅遊補助，其中生日住宿補助將於明年１月率先啟動，每月抽選1000人獲得1，200元補助。而平日住宿補助方案預計4／1正式上路，提供第１晚800元、續住食尚玩家 ・ 5 小時前 ・ 11
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 1 天前 ・ 28
雨神要long stay了！專家曝未來5天濕答答 南部也躲不過
別被戶外的陽光騙了，今天（12/17）稍晚即將變天，大雨要連下5天，就連天氣一向穩定的南部也有局部短暫陣雨機會。太報 ・ 3 小時前 ・ 3