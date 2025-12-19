快訊／含恨嗆：讓你們「家破人亡」！運將自焚撞車行…7天後不治

記者簡榮良／高雄報導

繼檳榔攤後再添一起命案！13日上午10時許，一名65歲賴姓運將，因多次車禍留下不良記錄，被保險公司拒保，車行依規定收回營業車牌，疑似斷炊心生不滿，烙狠話要讓車行「家破人亡」，並點燃後座含恨衝進車隊位於鳳山區中崙路的一間車行，整台車瞬間變成火球，賴男送醫插管搶救7天後，於今（19）日上午6時宣告不治。

65歲賴姓運將，不滿被保險公司拒保，導致車牌被收回，斷炊心生不滿，烙狠話「家破人亡」，自焚衝撞車行，7天後不治。（圖／翻攝畫面）

據悉，賴姓運將有多次車禍不良記錄，被保險公司拒保，車行依規定將營業車牌收回還給監理所，疑似因此面臨斷炊，揚言要讓車行「家破人亡」，萬萬沒想到恨意驅動這一切成真。

13日上午10時許，一輛沒掛車牌的計程車後座被點燃，筆直衝進車行，過程中一度倒車二度衝撞，因賴男缺氧失去意識作罷，其臉部、手部燒燙傷，緊急送醫插管，狀況不樂觀，家屬簽署放棄急救同意書，於事發7天後、今日上午6時，傷重不治身亡。

當時車行老闆受訪語氣滿是無奈：你被拒保怨我沒有用啊，一個月才收1000元靠行費，撞到人都1、20萬元起跳，誰有辦法承擔？（圖／民眾提供）

當時車行老闆受訪語氣滿是無奈：「我總不可能讓他沒保險在路上跑」、「你被拒保怨我沒有用啊，一個月才收1000元靠行費，撞到人都1、20萬元起跳，誰有辦法承擔？」。如今事件再賠上一條人命，任誰也不願意。

賴男開計程車撞車行，2名員工閃的快，差點被撞上。（圖／民眾提供）

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

