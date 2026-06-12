快訊／吳乃仁欠台糖1.7億淪階下囚 台中地院裁定管收

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民進黨大老吳乃仁（右1，戴帽者）先前遭爆積欠台糖1.7億餘元，又與檢察官秘宴。翻攝自北市議員侯漢廷臉書



民進黨大老吳乃仁於2003年擔任台糖董事長期間涉入售地弊案，遭法院判賠台糖1.7億餘元。台中地院民事執行處先前囑託台北地院拘提未果，他事後透過委任律師表示願意出庭，昨（6/11）天赴法院說明，法官訊後認為台糖聲請有理，裁定管收，已將他解送台中看守所附設管收所。

調查指出，吳乃仁於2003年擔任台糖董事長期間涉入售地弊案，涉嫌賤賣土地給春龍開發公司，被依背信罪判刑9月確定；民事部分，台糖向吳乃仁、春龍公司等同案被告求償1億1796萬餘元，台中高分院更一審判台糖勝訴，經最高法院駁回上訴確定，若加計利息，估算金額約1.7億元。

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台糖公司積極追討這筆龐大債務，台中地院先於2024年間囑託北院扣押吳乃仁在北市3家金融機構存款，約1700萬元，台糖後續也在同年底、2025年再向法院遞狀聲請強制執行。中院日前又囑託北院於6/3拘提吳乃仁，但無功而返。吳乃仁事後委託律師向台中地院表示願意到庭，昨出庭後遭法院裁定管收。

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