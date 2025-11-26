快訊／吳東亮：週休三日只是理想 不是主流
財經中心／師瑞德報導
114年工商協進會舉辦的「工商早餐」會結束後，工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮接受媒體提問，就當前政府施政、產業挑戰與預算問題一一回應，強調企業界最關心的是「經濟政策能否如期落實」。他認為，朝野若無法協商通過中央政府總預算與《財政收支劃分法》修法，不僅將讓政府政策空轉，也將重創企業信心與整體投資環境。
吳東亮指出，行政院提出的「雙金字塔」政策架構，內容完整，包括「AI新十大建設」與「國力十大新動能」，展現施政方向與企圖心。但若無預算配套，所有規劃將形同空談，「巧婦難為無米之炊，政策需要資源落地，我們不希望看到的是白吃的早餐、白做的政策。」
財劃法卡關影響整體預算 呼籲朝野理性：這是全民共同利益
針對行政院長卓榮泰擔心《財劃法》若照新版通過，中央將須額外舉債2,600億元，總舉債恐達5,600億元、突破法定上限，吳東亮表示，這確實是一大隱憂。他認為，地方財政需求與中央財政紀律之間，的確存在長期結構性問題，「但修法與預算不應彼此牽制，應同步理性協商、機制化推進，而非互相綁架。」
他進一步呼籲朝野坐下談：「我們的政治領袖應該展現智慧，為了國家大局放下成見，找出平衡機制，讓修法與預算併行，否則會錯過國際經濟重組的關鍵時機。」
利率匯率政策應審慎調整 避免重壓單一產業結構
針對媒體提問關於「台灣病」與央行利率政策傾向出口導向的批評，吳東亮表示，目前匯率與利率仍是滾動式調整，整體經濟仍屬穩健。他指出，央行至今的操作仍屬穩健、審慎，「至少在目前的情勢下，央行並未造成明顯失衡，能讓我們的經濟順利發展。」
但他也提醒，台灣若長期過度依賴出口與科技業，不利經濟體質長期均衡。他呼籲，「匯率與利率政策不能偏袒特定產業，要照顧整體經濟結構，尤其是中小企業與傳產，避免產業M型化。」
算力就是國力，能源結構須多元
面對AI產業對電力需求的暴增，吳東亮重申工商界長期主張「能源來源要多元」。他指出，目前政府針對核二、核三延役與新型核能的討論逐步釋放空間，是正確方向。「總統也明確表示對新型核能保持開放，這對AI發展至關重要，因為算力等於國力，而算力要有電力支撐。」
他表示，工商界樂見政府修正過去對核能的僵化立場，未來願與政府共同討論能源配比，確保供電穩定、產業能量不受限。
回應再生能源法規收緊：支持中央統一標準，避免企業無所適從
針對立法院日前加嚴光電設置環評規範一事，吳東亮表示，工商界支持再生能源發展，但也強烈希望法規一致、執行透明。他指出，目前已經出現地方與中央標準不一、高雄與台中都有光電案退回重審，反映企業「無所適從」的困境。
「我們支持環保，但更需要可預測的法規環境。經濟部與環境部若能提出統一審查標準，將更有助於企業投入綠能。」
對美談判進入最後階段 吳東亮證實鄭麗君正積極磋商中
被問到台美關稅與貿易談判進展時，吳東亮透露，鄭麗君副院長今日未出席早餐會，正是因為持續赴談判局與美方進行協商。「她這半年幾乎都全心投入談判，我們知道她正與美方就文書交換、條文敲定等進行最後階段的磋商，社會各界都期盼談判盡快落地。」
他表示，行政院提出的「台灣模式」策略是關鍵，即由企業自主布局、政府提供金融保證，並由美方協助設立服務園區。「這是創新的模式，也比其他國家更具彈性與效率。我們不能讓談判成果卡在政治僵局。」
稅制改革進展不如預期 吳東亮批財政部「偏保守」
對於工商協進會提出的印花稅、金融業營業稅等稅制改革建議，吳東亮直言，財政部回應態度偏保守。他強調，現代金融業講求數位化，對銀錢收據仍課印花稅已不合時宜，但財政部以地方稅源為由拒絕調整，「這樣的回應缺乏遠見。」
他也提到亞洲資產管理中心的規劃，「若不調整稅制，台灣在吸引資金與人才上，永遠無法與新加坡競爭。」
回應台積電洩密案：企業內部已有完整防線，應信任調查機制
針對台積電洩密案爭議，吳東亮則表示，資訊仍來自媒體報導，尚未確認真實性。他強調，「台積電對保密制度一向非常嚴謹，內部有一整套規章與控制系統，要洩密其實並不容易。」他呼籲外界應耐心等待司法調查結果，不宜過度解讀或放大焦慮。
