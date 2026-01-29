快訊／吵死了！廚師「刀剁房客肉」軀幹爬滿血洞…伴屍1小時吐這句

記者簡榮良／台南報導

烹煮好料的刀，刺向房客！台南新市區一處出租公寓4樓今（29）日凌晨1時許發生命案，王姓男廚師不滿住隔壁的蘇姓房客深夜洗澡吵他睡覺，雙方爆發口角衝突，廚師一怒之下持刀猛刺，直到對方倒臥血泊中、軀幹全是洞才罷手，癱坐在地伴屍1小時後從容報警：我殺人了。全案朝殺人罪嫌偵辦中。

同住4樓，死者從沒想過洗澡會惹來殺身之禍。（圖／翻攝畫面）

29日凌晨1時45分許，一通電話打進派出所，那一頭從容口吻表示「自己殺人了」，主動供出命案地點就在新市區一處出租公寓4樓，猝不及防的自首電話，令員警內心一顫，派員前往查處，人已倒臥血泊中身亡。

警方以現行犯逮捕王姓廚師，經查廚師與死者都住4樓雙方關係為房客，先前就因為噪音問題已有嫌隙，今天因為死者在深夜盥洗聲音影響到廚師睡眠，引發衝突，廚師心生不滿，持刀刺殺房客，全案依殺人罪嫌報請臺南地檢署偵辦。

不良行為，請勿模仿！

