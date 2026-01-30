快訊／吵死了！廚師「剁房客肉」36刀…相驗屍斷頸、胸 裁定羈押

記者簡榮良／台南報導

刀刀往死裡剁！台南新市區一處出租公寓4樓昨（29）日凌晨1時許發生命案，王姓男廚師不滿住隔壁的蘇姓房客深夜洗澡吵他睡覺，雙方爆發口角衝突，廚師一怒之下持刀猛刺，直到對方倒臥血泊中、軀幹全是洞才罷手，癱坐在地伴屍1小時後從容報警：我殺人了。檢方相驗遺體，被害人至少身中36刀，致命部位在頸部、胸部，因失血過多當場死亡。檢方訊問廚師後，向法院聲請羈押獲准。

王姓男廚師不滿住隔壁的蘇姓房客深夜洗澡吵他睡覺，雙方爆發口角衝突，廚師一怒之下持刀猛刺。（圖／翻攝畫面）

29日凌晨1時45分許，一通電話打進派出所，那一頭從容語氣表示「自己殺人了」，主動供出命案地點就在新市區一處出租公寓4樓，猝不及防的自首電話，令員警內心一顫，派員前往查處，人已倒臥血泊中身亡，警方以現行犯逮捕王姓廚師。

經查廚師與死者都住4樓，雙方為房客關係，先前就因為噪音問題已有嫌隙。今天因為死者在深夜盥洗聲音影響到廚師睡眠，引發衝突，廚師心生不滿，持烹煮好料的刀，刺殺房客，全案依殺人罪嫌報請臺南地檢署偵辦。

檢方相驗遺體，被害人至少身中36刀，致命部位在頸部、胸部，因失血過多當場死亡。（圖／翻攝畫面）

檢方昨日下午率同法醫至臺南市立殯儀館進行相驗及解剖。檢察官初步認定蘇姓被害人遭刺擊至少36刀，致命傷位於頸部及胸部等部位，因失血過多當場死亡。

檢察官於晚間訊問王姓被告後，認被告涉犯刑法第271條第1項殺人重罪之犯罪嫌疑重大，有反覆實施侵害他人生命、身體法益犯罪以及逃亡之虞，向臺灣臺南地方法院聲請羈押獲准。

