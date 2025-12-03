快訊／吸毒持槍朝泳池6歲童扣扳機 台中男羈押禁見 求法官：想靜一靜

記者潘靚緯／台中報導

陳姓男子猛吞20包毒咖啡後，竟帶槍闖游泳池，朝6歲女童瞄準扣扳機。(圖／翻攝畫面)

台中一名29歲陳姓男子，疑似吞了20包毒品咖啡包後神智不清，帶著一把具殺傷力的改造手槍、26顆子彈，闖入西屯區一間兒童游泳池，朝泳池內正在教學的教練及6歲女童瞄準、扣板機，幸好槍枝卡彈未釀成悲劇。警方獲報到場時，裸著上半身的陳男正失控拿槍托砸車。檢方以有殺人犯意，依對未滿7歲之人犯殺人未遂等罪嫌起訴陳男，今(3)日移審台中地院，經法官審酌，裁定從今日起羈押禁見3個月。

陳姓男子辯稱吸毒後神智不清，沒有殺害及傷人意圖，台中地院裁定羈押禁見3個月。(圖／翻攝畫面)

台中地院行政庭長表示，陳姓男子持槍在公共區域對民眾扣扳機，涉犯殺人未遂罪嫌，經檢察官提起公訴，今(3)日移審台中地院。陳男涉犯對未滿7歲之人犯殺人未遂罪嫌、恐嚇危害安全罪、未經許可持有制式槍彈罪，於公共場所開槍，犯罪嫌疑重大，加上被害人在偵查中表示，畏懼遭到尋仇。

審酌被告涉犯重罪性質，屬於死刑、無期徒刑及最輕本刑五年以上，有逃亡並影響證人證詞之虞，加上被告犯罪情節與手段已嚴重影響公眾秩序與社會安寧，為維護公共秩序跟被害人安全，同時斟酌被告當庭向法官表示希望能收押禁見，讓他「靜一靜」，認為有羈押必要性，裁定12月3日起羈押3個月禁見。

這起駭人案件發生今年雙十國慶當天，下午6點多，29歲陳姓男子吸毒後，持手槍、26顆子彈，闖入西屯區一間兒童游泳池的辦公室，現場黃姓主管見狀嚇得趕緊躲避。不料陳男繼續轉往泳池，看到葉姓教練正在指導一對6、7歲的兄妹游泳，陳男跳進游泳池內，往葉姓教練、女童方向步步進逼，甚至舉槍拉滑套瞄準2人後扣下扳機，幸好因槍枝卡彈無法擊發，陳男仍不罷休，繼續持手槍靠近揮舞威嚇。

陳姓男子開槍不成，爬出泳池走向另一端樓梯處，繼續拉動手槍滑套，並轉身二度雙手持槍瞄準葉姓教練與女童，造成兩人心生畏懼，危害其生命安全。陳男最後走出泳池，跑到一旁的停車場，用槍托猛力砸車，敲碎1輛車的擋風玻璃，當時在車內的蔡姓車主與女童，當場被嚇壞。

警方獲報到場逮人，陳男情緒激動，裸著上半身大聲叫囂，不畏員警持槍嚇阻，甚至一度拒捕襲警，最後警方合力將他壓制在地，當場搜出一把改造手槍、26顆子彈，身上還有大量的毒品咖啡包。檢方訊問時，陳男否認殺人未遂、恐嚇，辯稱自己當時喝了快20包毒品咖啡包，已失去意識，無法控制自己的身體，當時有把槍壓入水中，自己沒有殺人及傷害意圖。

