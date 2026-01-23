快訊/告老還鄉時候未到？ 柯建銘連喊：我會去登記參選總召
立法院第五會期黨團幹部改選即將啟動，民進黨立院黨團今（23）日行文黨籍立委辦公室徵詢三長參選意願，現任黨團總召柯建銘面對記者詢問是否參選總召時鬆口表態，連說兩次「我會去登記」，此舉與他先前在臉書發文提及「這一屆做完，我也要下課，告老還鄉了」的說法形成對比，引發外界關注。
根據《中時新聞網》報導，立法院會今天處理議事日程草案，表決結束後柯建銘獨自走到議場外抽菸，記者上前詢問民進黨團改選相關事宜，柯建銘表示今天就會啟動相關登記。當被問及是否登記競選總召時，柯建銘連說兩次「我會去登記」，其餘並未再進一步說明便緩慢離開現場。
立法院第四會期將於31日休會，國民黨立院黨團日前已經底定第五會期黨團幹部人選，而民進黨立院黨團今天才正式行文給黨籍立委辦公室，徵詢黨團三長參選意願，其中又以民進黨團總召一職最受矚目。
柯建銘15日晚間曾在臉書追憶施明德時發文提及，1993年國會全面改選，能與施明德同事是自己一輩子的學習與光榮，受到挫折時第一個打電話來關懷的一定是施明德。柯建銘在文中回憶，1998年縣市長選舉時自己請教施明德是否參選新竹市長，施明德只說一句「市長有人選就好了，留在立法院拚國旗」，這一留就做了25年、四分之一世紀的總召。柯建銘當時在臉書寫道「這一屆做完，我也要下課，告老還鄉了。永遠的老大，祝你生日快樂，謝謝大家」，正因這句「這一屆做完，我也要下課」，令外界聯想他不會續任總召。
