快訊／周杰倫首登澳網 首輪就遭淘汰

周杰倫參加澳網，首輪就遭淘汰。（圖／周杰倫IG）





近年相當認真鑽研網球的天王周杰倫，終於在台灣時間今天圓夢受邀登上澳洲網球公開賽。澳網介紹，周董是華語流行樂天王以及在電影《青蜂俠》飾演「加藤」，周董在賽前也被拍到，和西班牙球王艾卡拉茲熱烈聊天，還興奮拿著自己的證向艾卡拉茲展示。

不過周杰倫這次參加「一分大滿貫」賽，首輪對上24歲澳洲業餘冠軍網球員，一開始就猜拳猜輸。遺憾的是周杰倫首輪就遭到淘汰，無緣對上俄羅斯前世界球王梅迪維夫（Daniil Medvedev）。



