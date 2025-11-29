快訊》周潤發來了！滿頭白髮出席MAMA 低頭哽咽為香港哀悼

周潤發低著頭帶領全場默哀，表情沉痛又嚴肅。（圖／翻攝Mnet）

韓國年度音樂盛事「2025 MAMA Award」一連兩天在香港舉辦，29日終於來到尾聲，由香港影帝周潤發負責頒發最後大獎。由於香港日前發生宏福苑大火，奪走上百人性命的悲劇，作為香港人的發哥，也帶領全場為香港罹難者們哀悼致意。

周潤發暌違7年現身MAMA，一身黑西裝別上黑色絲帶，擔任大獎「年度藝人」的頒獎人，他用中英粵3種語言，要求全場起立為大埔災民送上祝福，「在頒獎前，我想提出一個小小的請求。為了向香港旺福苑居民傳達真摯的應援之意，請大家全體起立。」並哽咽表示：「想向失去摯愛家人、失去朋友的所有人士，獻上我最真誠的慰問。」隨後，全場關燈，眾人起立為居民進行默哀長達1分鐘。

周潤發擔任MAMA典禮第二日的最後頒獎人。（圖／翻攝Mnet）

周潤發現身時神情嚴肅，沒有笑容。（圖／翻攝Mnet）

在周潤發帶領大家默哀時，現場也暗下所有燈光。（圖／翻攝Mnet）

周潤發也感謝MAMA給他這個機會上台頒獎，不忘自嘲道「我等這個機會等了7年（周潤發上次參與MAMA應為2015年），等到頭髮都白了」，還打趣用韓語催促「快點快點，沒時間了」，巧合的是，最後他開心宣布得獎人是GD，不僅開心送上擁抱，還俏皮地和GD牽手跳了一段〈TOO BAD〉。

