快訊／和平計畫近了？美媒：川普後天將在海湖莊園見澤倫斯基

2025年10月17日，美國總統川普在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基進行午餐會議。路透社



美國新聞網站Axios於26日報導，烏克蘭官員透露，美國總統川普將於28日在佛州海湖莊園會見烏克蘭總統澤倫斯基，預料將討論美烏談判代表草擬、關於俄烏停火的「20點計畫」。

澤倫斯基24日宣布，與美國已敲定一份俄烏停火「20點計畫」，基輔當局對烏東領土的未來作出重大讓步，若俄國允諾自烏東撤軍，在當地設立「自由經濟區」將是一個考慮選項。

川普先前曾表示，他只在認為俄烏即將達成協議的情況下，才會與澤倫斯基會面。若「川澤會」消息為真，意味著俄烏停火談判可能有重大進展。

廣告 廣告

澤倫斯基26日上午聽取烏克蘭談判代表烏梅洛夫的簡報後，在X平台發文表示：「我們一天也沒有耽擱。我們已經同意，在不久的將來與川普總統舉行最高級別會談。新年之前可以決定很多事情。」

烏克蘭持續就和平談判與美方密集接觸，澤倫斯基在25日耶誕節與川普特使魏科夫及川普女婿庫許納會面，魏科夫和庫許納也馬不停蹄地與烏方及俄方官員會談。

克里姆林宮26日表示，俄國總統的首席外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）已和美方代表談過。

白宮尚未回覆Axios置評請求。川普也尚未在自家社群Truth Social就此事發文。

更多太報報導

快訊／日本靜岡爆攻擊案 男子持刀闖工廠砍傷15人、當場被捕

不滿對台軍售！中宣布對20美軍工企業及高層「反制措施」 安杜里爾創辦人拉奇在列

「臭到用不下去」 日本無印熱銷乳液遭顧客抱怨有惡臭、產品安全但接受退貨