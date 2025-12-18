快訊／和泰汽車今暫停交易 今晚6時公布好消息！

記者施春美／台北報導

和泰汽車今年導入多款新車。（圖／TOYOTA提供）

和泰（2207）汽車今（18日）因有重大訊息待公布，昨經證交所同意，今天股票暫停交易。最新消息透露，和泰汽車今天傍晚6點將召開重大訊息說明會，待完整說明暫停交易事由，經證交所同意再恢復交易。

2年一度由公會主辦全台唯一的2026台北新車暨新能源車大展將於今年12月31日2026年1月4日登場，整車近期動作頻頻，和泰汽車上市普通股自114年12月18日周四起暫停交易，市場評估將有重大投資案。

和泰汽車今年銷售目標均未改變，旗下3品牌銷售維持16.5萬輛，今年整體市占率可望接近4成，至於明年銷售目標，預計將於明年新春活動進一步說明。和泰汽車今天停牌，今傍晚將舉行重訊記者會說明。和泰車將在重大訊息公布後，再申請恢復交易。

