快訊／和泰汽車今暫停交易 晚間6時公布重大訊息

台灣汽車龍頭「和泰汽車」（2207）因有重大訊息待公布，今（18）日暫停交易，之後再申請恢復交易，也引發市場猜測是否將宣布重大投資或併購案。

台灣證券交易所昨（17）日傍晚宣布，和泰汽車今日暫停交易，市場評估此次停牌是為了公布一項重大投資或併購案，此消息也帶動像是裕隆（2201）等汽車相關族群股價走強，盤中甚至出現漲停，顯示市場對產業前景抱有正向期待。

和泰穩坐台灣汽車龍頭

和泰汽車創立於1947年，取得TOYOTA、Lexus、HINO等知名汽車品牌的代理權，1997年在台掛牌上市，連續23年穩居市佔率第一名。今年成功挺過車市低迷買氣，累計前三季稅後純益138.47億元，穩坐台灣汽車龍頭寶座。

市場認為，任何大型投資都將進一步強化其在汽車銷售、金融、保險等周邊服務的整合布局，鞏固領先地位。外界推測，相關投資方向可能鎖定電動車、車用電子面板或移動服務（MaaS）等相關領域。

不排除併購或入股交通運具

和泰集團近年積極整合「iRent共享汽車」與「yoxi乘車派遣平台」，打造智慧移動服務版圖。市場傳出，此次重訊不排除涉及併購或入股其他交通運具如微型移動、物流平台或旅遊規劃服務。

和泰先前在法說會上表示，今年銷售目標未改變，旗下3品牌合計新車販售維持16.5萬輛，整體市占率接近4成，第4季銷售正向看待。

至於明年銷售目標，和泰汽車已設定2026年台灣電動車市占率達10％的目標，新投資也可能延伸至充電樁建設或能源管理技術，加強電動車發展。此外，和泰近日證實第六代RAV4將於2026年1月13日在台發表，三種設計風格、全新油電動力同步亮相。