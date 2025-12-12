快訊／哀慟！高雄警「偵辦刑案」騎車撞上違停貨車 送醫搶救後仍不幸身亡

高雄警「偵辦刑案」騎車撞上違停貨車，送醫搶救後仍不幸身亡。（示意圖／取自PIXABAY免費圖庫）

哀慟！高雄一名張姓巡佐今（12）日下午在執行勤務時，不明原因撞上違停在路邊的貨車，該名巡佐送醫搶救後宣告不治，警方依過失致死罪將34歲的柳姓貨車司機移送偵辦。

經了解，張姓巡佐今日13時15分在執行勤務時，不慎撞上違停在路邊的小貨車而造成悲劇，不過詳細肇事原因仍待釐清。張姓巡佐經醫院急救後宣告搶救無效，新興分局表示，將全力協助家屬處理後續事宜。另外，駕駛柳男（34歲)依過失致死罪現行犯移送偵辦。

警方指出，張姓巡佐因公在外偵辦刑案勤務，案發時外出查看車手活動路線並調閱相關影像，途中發生交通事故意外。

張姓巡佐於1990年畢業從警以來，幾乎年年考績均為甲等，2020年時調至新興分局服務，表現優異，張巡佐一生奉獻警職，始終以維護社會治安為己任，盡心盡力、不遺餘力，對本次意外事故，分局全體同仁均相當不捨，後續全力協助家屬完成治喪工作。

