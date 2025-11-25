快訊／品項曝光！蘇丹紅化妝品「再增2款」食藥署重罰原料進口商500萬

記者簡浩正／台北報導

蘇丹紅化妝品再爆2產品中鏢！國內爆出化妝品中含有禁用色素「蘇丹4號」，食藥署昨公布初步結果，包括歐萊德女用養髮液等12家化妝品業者18項產品使用檢出蘇丹4號；食藥署今（25）日晚間再公佈新增2項產品也驗出，為表格中編號13孟鄉生化科技股份有限公司下的產品編號4：辣木酵母煥顏緊緻面膜(羽絲縷) (委託業者：恬雅生物科技有限公司)，下架及封存數量為5,698盒；以及產品編號5：Dr.future 長泰健康超微導法拉力膜2入/盒-之超微導水凝膜 (委託業者：益通泰商業有限公司)，下架及封存數量為261盒。

食藥署除了要求所有受影響產品立即全面下架、不得販售之外，也針對原料進口商「亦鴻企業有限公司」裁處新台幣500萬元罰鍰。



食藥署今日晚間發布新聞稿，說明部分化粧品使用到「紅色複方」問題原料之產品清單下架情形。食藥署持續追查新加坡 Campo Research (Campo Cosmetics) Pte. Ltd. 生產之「紅色複方」原料涉含禁用色素蘇丹4號事件，今（25）日公布最新進度，食藥署已會同地方衛生局連日清查原料進口商「亦鴻企業有限公司」及其下游 12 家業者，更新統計至今共涉及 20項產品，並已要求所有受影響產品立即全面下架、不得販售。

本案因違反《化粧品衛生安全管理法》第6條第1項規定，係屬第1級回收，依「化粧品回收處理辦法」啟動第1級回收，要求製造或輸入業者於 14 日內完成回收作業；屆期未完成者，得依同法第 24 條處新臺幣 1 萬元以上 100 萬元以下罰鍰。食藥署將持續與地方衛生局共同督導，確保市面上無違規產品流通。

另針對原料進口商「亦鴻企業有限公司」未善盡對產品安全性把關之責任，且未如實提供合格之檢驗報告，造成公共危害，依違反同法第6條規定及第22條，裁處新臺幣500萬元罰鍰。

使用檢出蘇丹4號原料批號：2025-01-13、2025-02-18、2025-10-10產品清單。（圖／食藥署提供）

食藥署將持續秉持科學專業、資訊公開原則，落實化粧品管理與後市場監測，且支持願意自主管理、主動通報的業者，共同守護國人使用化粧品之安全。另，提醒化粧品製造及輸入業者，應全面檢視供應鏈，特別確認是否使用涉事原料，並加強原料來源查核與自主檢驗，確保符合法規要求。唯有透過法規遵循與產業自律，以科學基礎確保品質與安全，方能維護產業信譽並提升臺灣化粧品的國際競爭力，使消費者安心使用

