快訊／哥倫比亞放心了？川普與哥國總統通話：感謝他打來解釋毒品問題

哥倫比亞安全下莊了嗎？美國總統川普3日閃電襲擊委內瑞拉之後，點名哥倫比亞是他的下一個軍事干預目標之一。不過，美東時間7日晚間，川普於自家「真實社群」（Truth Social）平台PO文稱，哥國總統裴卓（Gustavo Petro）打來向他解釋毒品問題。不同於先前兩人的針鋒相對，川普於貼文中態度緩和許多，不僅感謝對方的通話，還宣布兩人將於白宮會面。

美國總統川普於7日晚間PO文稱，與哥倫比亞總統裴卓通話，除了感謝對方打來解釋毒品問題，也宣布兩人將在白宮會面。（圖／翻攝畫面）

川普於貼文中寫道：「很榮幸與哥倫比亞總統裴卓通話。他打來解釋了毒品問題，以及我們之間的其他分歧。我很感謝他的通話與（緩和）語氣，很期待不久之後與他會面。國務卿盧比歐（Marco Rubio）與哥倫比亞外交部正在安排見面的相關事宜。會面將辦在華府白宮。」

右翼的川普與左派游擊隊出身的裴卓，一向針鋒相對。川普於委內瑞拉行動後，4日即點名哥倫比亞是他考慮出兵的下一個目標，暗示也要把裴卓「類斬首」。川普當時說：「哥倫比亞也病得很重，由一個病態的人掌控，他喜歡製造古柯鹼並賣到美國，但他不會再做太久了。」

裴卓那時隨即在Ｘ平台回嗆，自己不是非法總統，更非毒梟，「我曾發誓不再碰武器…但若是為了祖國，我會再次拿起武器。」

