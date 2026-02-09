快訊／哭哭沒中！連30摃 威力彩下期更狂13.5億

財經中心／師瑞德報導

威力彩第115000012期今（9）日晚間開獎，頭獎未能開出，已連續30期摃龜。台灣彩券公司表示，預估下期（2月12日）銷售金額約為6.0至6.5億元，頭獎累積金額將上看13.5億元。

連30摃！頭獎累積上看13.5億

本期威力彩頭獎再次落空，隨著連摃期數達到30期，買氣也逐漸增溫。根據台彩預估，下期銷售熱度將持續攀升，預計銷售金額落在6.0至6.5億元之間，這也推升了頭獎累積金額，預計下周四（12日）開獎時，頭獎獎金將上看13.5億元。

廣告 廣告

挑戰第五屆第3高紀錄

高額獎金吸引不少民眾關注，台彩指出，若下期頭獎順利開出且由一注獨得，這筆13.5億元的獎金將成為第五屆公益彩券發行以來的第三高頭獎紀錄。不少彩迷已磨刀霍霍，希望能成為這名幸運兒，終結連摃紀錄並抱走巨額獎金。

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

更多三立新聞網報導

彩迷瘋傳神技！威力彩「中頭獎變全餐」 揭密獎金炸裂關鍵一招

刮刮樂中獎有徵兆？幸運兒全做對「同一件事」 百萬獎金秒入袋

800換11億！威力彩「包牌第二區」巷子內買法 必看獎金加乘攻略

新聞幕後／0050破兆揭密！零股量狠甩台積電 散戶搬出一兆奇蹟

