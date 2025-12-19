快訊／善導寺也爆隨機攻擊！男失控逼近女路人畫面曝

社會中心／周孟漢報導



今（19）日台北不寧靜！連傳2次攻擊事件，1名男子繼晚間5點左右在台北捷運扔擲煙霧彈、攻擊路人後，又火速衝到鄰近的中山捷運站，持長刀隨機攻擊，目前累計至少3死、2命危、4人受傷，犯嫌則在被警方包圍後，當場墜樓送醫搶救不治，此案震驚全台。不料，稍早在北捷善導寺站外，又傳隨機攻擊事件！1名男子不斷接近女路人，甚至在大馬路上隨機踹車，畫面也全被拍下。





快訊／不只北捷中山！善導寺也爆「隨機攻擊」1男失控逼近女路人畫面曝

1名身穿灰色襯衫的男子先是跪在地上，之後又突然往一旁不認識的2名女子走去。（圖／翻攝自 Threads ＠mg_ol_2l）

廣告 廣告





1名網友在Threads上傳多段影片，只見1名身穿灰色襯衫的男子先是跪在地上，之後又突然對路人咆嘯，在甩開女伴的手後，瞪大雙眼直直往一旁不認識的2名女子走去，嚇得2人火速跑開，即便女子上前攔阻也沒用，接著則闖紅燈在大馬路上隨機攔車、踹車，甚至還把女伴甩在地上，場面相當失控。

快訊／不只北捷中山！善導寺也爆「隨機攻擊」1男失控逼近女路人畫面曝

男子失控攔車、踹車。（圖／翻攝自 Threads ＠mg_ol_2l）





所幸之後員警到來，才終於控制住男子，但男子仍止不住怒火，過程中還一度甩手打到員警臉、踹警車，最後才終於將男子上銬、壓制。據影片拍攝者表示，事發時間為晚間8點55分，不斷攔阻男子的女伴正是她的女友，至於詳細案發原因為何，仍有待相關單位進一步釐清。

快訊／不只北捷中山！善導寺也爆「隨機攻擊」1男失控逼近女路人畫面曝

男子遭路過員警壓制。（圖／翻攝自 Threads ＠mg_ol_2l）

針對此案，中正一分局本分做出說明，表示本分局忠孝東路派出所於本（19）日20時59分許，接獲民眾報案稱忠孝東路與紹興北街東北角有酒醉男子於路上攻擊路人，並破壞他人汽、機車，員警趕赴現場後，發現溫姓男子明顯酒醉、情緒失控，確有攻擊路人及車輛之行為，一旁女性友人亦在旁勸阻，現場計有兩輛民眾車輛遭到毀損，葉姓民眾遭攻擊後已就醫，經治療後無大礙，警方抵達現場後立即加以壓制，並將其管束逮捕帶返所，後續將依公共危險、傷害、恐嚇、毀損及強制等罪嫌，移送地檢署偵辦。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快訊／不只北捷中山！善導寺也爆「隨機攻擊」1男失控逼近女路人畫面曝

更多民視新聞報導

中山隨機砍人！傷者意識消失吐遺言：跟爸媽說我愛他們

北捷恐攻男煙霧彈「650元就能入手」！購買管道曝光

獨家／北捷恐攻男爆是「空軍志願役」！因1件事被通緝

