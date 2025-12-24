快訊／嗆對盧秀燕腦門開槍！台中25歲女警遭停職…分局：擬記過汰除

記者吳泊萱／台中報導

台中第二警分局黃姓女偵查佐發文恐嚇要對盧秀燕開槍，遭地院裁定羈押。（圖／翻攝畫面）

北捷發生隨機殺人事件後，社群網站上陸續出現恐嚇留言，造成社會人心惶惶。結果台中市二分局一名25歲黃姓女偵查佐，竟也在網路上留言，表示想當「張文事件的號召者」，還嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」。脫序行徑遭地檢署拘提，檢察官訊問後依恐嚇公眾等罪嫌聲請羈押禁見，法院裁定羈押、不禁見。對此，二分局公告已將黃女停職處分，並擬議一次記兩大過免職，直接汰除。

檢警調查，本月19日晚間6時52分起至21日15時38分許，黃姓女偵查佐在警職同事Line群組中留言「猜猜ＯＯＯ會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把ＯＯＯ打死」，事後又在Threads上一篇「台中新光目標50人：張文是我兄弟」的新聞截圖下方留言「只以我可以當號召者」、「撿槍掃射」等語，且在個人頁面上發文，揚言「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」等，有多則涉及重大暴力犯罪之恐嚇言論。

台中警二分局公告，即刻起已將黃女免職處分，並研議記過汰除。（圖／翻攝自Threads）

檢察官認為黃姓女偵查佐的貼文恐嚇內容明確，足以引起社會恐慌，嚴重危害公共安全，於22日拘提黃女到案，經訊問後認為黃女涉犯恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪嫌重大，有勾串及反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見。台中地院於昨晚裁定黃女羈押、不禁見。

第二分局指出，法院裁定結果出爐後，已研議對黃女從嚴議處，除了即刻核予停職處分，同時也研議一次記兩大過免職，斷然汰除，端正警紀，以昭公信。

第二分局強調，警察身分不因下班或使用私人帳號而有所區隔，任何涉及恐嚇、威脅、失當或影響社會觀感之言行，均不被允許；臺中警隊對於警紀要求一向採取「零容忍」立場，絕不護短姑息，從嚴行政究責、強化警紀。

不良行為，請勿模仿！

